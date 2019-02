Señalan alumnos universitarios en memorial que ya tiene entre sus investigaciones el Órgano de Control Institucional.

Perteneciente a la Contraloría General de la República, la misma que ha enviado un documento al rectorado y a la coordinadora de filiales para que respondan el por qué un coordinador de la UNAP filial Contamana, es también docente y al mismo tiempo alumno. Alumno “fantasma” sería el coordinador y docente Lic. Adm. Edwin Sarabia Murrieta, ya que testimonios de estudiantes señalan que nunca lo ven en clases para la carrera de Contabilidad que sigue, pero sí tiene buenas calificaciones.

Sobre el tema se pudo entrevistar a Melissyara Tenazoa Navarro, delegada de la carrera de administración del VI ciclo de la universidad nacional de la Amazonía peruana, filial Contamana. “El Lic. Edwin Sarabia, es coordinador desde el año 2014. Era docente, pero no asistía a sus clases a dar su cátedra, sí cobraba como docente y coordinador. El año 2017 ingresó por proceso regular como cualquier otro estudiante para estudiar Contabilidad.

En una reunión nos dijo que él estaba convalidando su carrera, un delegado le respondió que no era así porque dio su examen como cualquier otro estudiante, no era convalidación. El 2017 nunca asistió a clases y viene aprobando sus ciclos, los primeros ciclos aprobaba con las mejores notas. Cuando es así pagas un porcentaje menos de la matrícula. Él fue un estudiante que, sin asistir a clases, se llevaba ese beneficio.

El año 2018 nosotros empezamos a reclamarle. Hubo una reunión de delegados y le pedimos que se retire de su condición de estudiante, que no era justo para los estudiantes y tampoco para la imagen de la universidad que esté como coordinador, docente y después estudiante sin asistir a sus clases.

Le dijimos que como cualquier persona tenía derecho a estudiar, pero que asista a clases y que responda, que haga los trabajos con sus compañeros. Él no hacía nada de eso. ¿De qué manera aprobaba si no asistía a clases? No sabemos si él mismo se sube las notas porque él tiene potestad como es coordinador de la filial de la universidad o de repente presiona a los docentes o les obliga a que le pongan su nota.

Él acepta que es estudiante, nos dijo que se iba a retirar de esa condición, eso fue el 25 de junio 2018. “No se preocupen dejo esa condición y no se habla más del tema”, prometió. Sin embargo, ha terminado el ciclo y encima con notas subidas. Tres ciclos, se llevó de manera fácil y continúa con el cuarto ciclo.

Como docente no ingresa a clases, yo soy estudiante del VI ciclo de administración y él es mi docente de dos cursos y en ninguno de los dos cursos ha asistido. Y es docente en otras aulas más, y en ninguno de esos salones entra a dar cátedra. Al final pide un trabajito a los alumnos, para presentar informe y le paguen. Estamos indignados, no sabemos cómo sustenta las clases si no entra a dictarlas, cómo la hace para que le paguen. Entonces él estaría estafando al Estado porque cobra sin trabajar.

Hicimos un memorial pidiendo que se le retire como coordinador, y como docente. Si es que quiere estudiar que asista a clases. Él en respuesta amenazaba qué si firmaban el memorial, se ponía en riesgo el licenciamiento. Decía igual que una vez dado el licenciamiento, se iba. Ya nos hemos licenciado y no lo ha hecho.

El memorial le enviamos al rector Heiter Valderrama, a la vicerrectora académica Perla Vásquez, con cinco puntos bien fundamentados, con pruebas de todas las falencias. Él dispuso llamar al decano de la facultad y a la coordinadora de filiales. Entramos y el rector dijo que está conforme con él porque ha trabajado el licenciamiento y eso es falso, quienes hemos trabajado hemos sido los alumnos.

El coordinador paraba en un trabajo que tuvo del sector salud. No nos dieron la oportunidad de expresarnos. Incluso en una oportunidad el decano Abelardo Tuesta, dijo que “eso pasaba en todos lados”. Una respuesta inaceptable. Le respondimos que en Contamana no lo íbamos a permitir más.

Lo bueno de todo es que OCI ya ha tomado interés en lo que ocurre y está dando un plazo para que el rectorado y el decano respondan sobre esas irregularidades y ofensa para todos los alumnos que sí nos esforzamos por contar con un título profesional más adelante”, expresó la alumna.