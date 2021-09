Exigen que se implemente una mesa de diálogo con el Premier

Y presentan agenda en el lote 8

Base petrolera está tomada desde hace 75 días



Nueve horas de viaje vía fluvial por el río marañón, es el tiempo estimado para llegar hasta el lote 8 dónde viene operando la empresa pluspetrol, en el distrito de Trompeteros.

En esa localidad, representantes de 3 comunidades nativas se reunieron para tomar acciones con respecto a la demanda que vienen exigiendo a la empresa petrolera.

José Fachin, asesor principal del circuito petrolero de Loreto, sostuvo que las federaciones y comunidades nativas vienen paralizando este sector petrolero por más de 75 días.

Los representantes de estas comunidades exigen una comisión de alto nivel de la PCM para dar solución a este problema y también exigen a la empresa petrolera que cumpla con las compensaciones a favor de las comunidades originarias, por explotar petróleo desde hace más de 25 años

Durante estos 2 días de reunión entre el asesor principal del circuito petrolero de Loreto y los apus de las comunidades nativas de “Nueva Libertad”, “San Juan Campesino” y “San Juan Nativo”, dieron a conocer a través de una agenda general de federaciones, qué el lote 8 fue operado por dos empresas una estatal, petroperú (1991-1996) y otra transnacional, pluspetrol (1996-2024). Pluspetrol Norte S.A., regreso una liquidación unilateral antes del término del contrato este año 2021.

Perupetro, interpuso una solicitud de medida cautelar que fue declarada fundada por el poder judicial en todos sus extremos.

Entre tanto José Fachín asesor principal del circuito petrolero sostuvo que se ha discutido la agenda para el lote 8 y se ha incorporado la agenda específica de las comunidades nativas que están en protesta.

“Para eso, ellos necesitan que se implemente una mesa de diálogo bajo el término de nuevo contrato social que quieren para el lote 8 para los próximos 30 años, sabiendo que pluspetrol está haciendo una liquidación unilateral, pero también se requiere que la empresa asuma los pasivos que ha generado a partir del diálogo. Las personas están dispuestas a dialogar de forma pacífica”, señaló.

En la agenda general de federaciones, dieron a conocer el plan de abandono (aprobación y cuantificación de daños, remediación de áreas contaminadas), deslindar responsabilidades (los pasivos asúmelo perador actual y el estado), nuevo contrato (los activos ASUME la nueva operadora, consulta previa, garantías a los derechos, participación en los beneficios y la administración)

En esta reunión estuvieron presentes los representantes de las federaciones de, AIDECOS, FECONACO, FIURCO, FEPIAURC y FECONAT.

En lo que respecta a la agenda específica de las comunidades nativas de “San Juan campesino”, “San Juan Nativo” y “Nueva Libertad”, ellos exigen una compensación por uso de Tierra servidumbre petroleras así como inversión en derechos y servicios básicos.

EXIGEN LA PRESENCIA DEL PREMIER

A través de una carta los representantes de las federaciones hicieron una invitación al lote 8 campamento “Percy Rosas” en Trompeteros, al premier Guido Bellido, para que visite este lugar.

A través del documento los miembros de estas comunidades señalaron que ellos como pueblo vienen realizando una movilización por más de 70 días y no cuentan con la respuesta de la empresa, ni del gobierno central, por lo que requieren la presencia del primer ministro para que inicien una mesa de diálogo. Manifestaron que de aceptar la invitación el premier, ellos garantizarán su seguridad y la de su delegación.

Con respecto a la visita del primer a Saramurillo, Fachin Dence dijo que es importante que en el lote 8 se implemente una mesa de diálogo así como le están haciendo en el lote 95, estación 5 y lote 8, para que sean los centros de discusión del futuro de la actividad petrolera, pero principalmente el lote 8, que está en una incertidumbre, toda vez que la empresa petrolera está haciendo una liquidación unilateral, no se aprobó el plan de abandono y no saben quién va a asumir los pasivos.

“Creo que el estado recién está empezando a implementar, no está saliendo al lugar de los hechos. De Saramurillo fue un tema de derecho básico nada más, en el lote 8 es un tema mucho más grave y requiere una discusión política sobre el futuro de este lote sabiendo que hay 50 años de impacto. Elote petrolero no está produciendo petróleo casi más de un año, este lote está inactivo, pero lo que preocupa es la condición de cómo viven nuestrod hermanos, el costo de vida es carísimo, hay un impacto social, ambiental y económico gravísimo, entonces no puede dejar el estado haciendo más a esta población. Se tiene que discutir, pero a partir de resolver la deuda social y ambiental para discutir los próximos 30 años. Aquí la población quiere que se opere este lote, pero no en esas condiciones, con nuevas reglas, eso significa, dentro de los términos del estado, queremos entender cuáles son los términos de la rentabilidad social, nosotros creemos que eso significa garantizar los derechos de nuestras poblaciones”, finalizó. (C. Ampuero)