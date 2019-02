Vecinos se metieron al agua y protestaron

Este año la creciente de los ríos se vino con más fuerza y de una u otra manera está perjudicando a las personas que viven por las zonas más alejadas de la ciudad, quienes tienen que lidiar con el problema de las inundaciones.

Es por ello que un grupo de vecinos de la calle Odisea, ubicada en la junta vecinal 26 de Setiembre, realizaron una protesta para exigir a los funcionarios y al alcalde del distrito de Belén que les entreguen materiales para la construcción de sus puentes.

Indicaron que la inundación viene afectando a cerca de 70 familias, quienes no pueden salir de sus casas.

Los más propensos a cualquier accidente son los niños y ancianos. Incluso las mascotas tienen que pasar por el agua para dirigirse a tierra firme.

“Estamos corriendo peligro, es por ello que estamos alertando al alcalde Gerson Lecca, para que tome en cuenta esta situación y solucione lo más pronto posible este problema, con la entrega de materiales para la construcción de nuestros puentes de madera. Nuestros hijos están expuestos a cualquier peligro, en cualquier momento se pueden caer y ahogarse, están siendo atacados por una plaga de enfermedades. Es por eso que exigimos al alcalde de Belén que nos atienda, cuando estemos en el municipio. Si no hay una respuesta a nuestras demandas vamos a tomar acciones radicales”, dijo Hilario Chávez, afectado por la inundación.

(C. Ampuero)