Exigen más materiales para la construcción de puentes

Pobladores piden al alcalde de Belén ayuda inmediata



El delgado puente que cruza la zona inundable de la calle 22 de Julio se ha vuelto un constante peligro para niños y para las personas de la tercera edad, quienes tienen que pasar por este lugar, exponiendo hasta sus propias vidas.

Este caso se registra en el asentamiento humano Sarita Colonia del distrito de Belén. Los dirigentes manifestaron que cuando solicitaron al municipio los materiales para la construcción de puentes, les entregaron una cierta cantidad, la misma, que no cubría para que construyan un puente más seguro.

“Es bien difícil salir de nuestras casas por este puente que está construido con una sola tabla. Por lo menos acá tendrían que entrar cinco tablas para tener más seguridad. Ya se han caído varias personas al agua. Y esto realmente es un peligro, en especial, para las personas de avanzada edad y para los menores que podrían ahogarse. Estamos solicitando a las autoridades del distrito de Belén que nos aumenten los materiales de construcción para poder construir un puente más ancho, más largo y más seguro”, sostuvo un poblador.

Los vecinos señalaron que si no hay una solución a esta demanda, van a reunirse y tratarán de juntar dinero para comprar el resto de materiales que falta para la construcción de los puentes de madera.

(C. Ampuero)