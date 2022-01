Hartos de retraso en entrega del nuevo hospital Iquitos, trabajadores protestaron en las calles

Se unió el Cuerpo Médico, enfermeras, obstetras, técnicos, entre otros.



A primeras horas del día de ayer un grupo significativo de profesionales del hospital “César Garayar García”, se reunió en la zona de emergencia para dar a conocer su indignación y hartazgo frente al retraso en la entrega de la nueva infraestructura hospitalaria. La misma que debió estar habilitada con todo su equipamiento en el año 2019.

“El Cuerpo Médico del hospital Iquitos, cumpliendo su rol de velar por la salud de la población, se ve en la imperiosa necesidad de elevar su voz de protesta por el retraso que existe en la ejecución, construcción e implementación del nuevo hospital alma mater de la salud de nuestra ciudad y región.

Por decisión política, falta de planificación y control por parte del gobierno regional, hasta el momento las obras se encuentran paralizadas con un déficit presupuestal que supera los 30 millones de soles, sin que se pretenda asumir la responsabilidad de continuar las obras y su equipamiento.

Al momento se cuenta con un casco (edificio) avanzado en un 90%, pero las instalaciones de los servicios no llegan al 50% y el equipamiento ni al 30%. Es más, se nos pretende entregar un hospital por partes. A decir del propio gobernador que de manera irresponsable desconoce que esto fue un contrato de Llave en Mano. Es decir, entregar todo el hospital debidamente funcionando.

El nuevo hospital no cuenta con una toma de agua que provea del líquido elemento a nuestra institución. Lo que ha sido comprobado por ministros, congresistas, funcionarios del más alto nivel. Es por eso que pedimos la intervención de la Contraloría y la comisión de fiscalización del Congreso.

En la pandemia sufrimos y sentimos la necesidad de contar con nuestro nuevo hospital, funcionando, el mismo que debió ser entregado en diciembre del año 2019, antes de la pandemia. Por eso los gremios de enfermeras, obstetras, técnicos, médicos, nos hemos unido a los trabajadores administrativos en esta protesta pidiendo la culminación y puesta en funcionamiento del nuevo hospital Iquitos conforme remarca el contrato y no por partes” dijo claramente el Cuerpo Médico.

Por su parte Jorge Chuquipiondo Rojas, secretario general del sindicato del hospital apoyo Iquitos, mencionó, cuando se desplazaban por la Av. Grau a la altura del nuevo edificio del hospital; que no era posible que hasta la fecha no hayan concluido con el nuevo establecimiento hospitalario.

“Las autoridades nos empujan a esto, a salir a protestar a las calles, a pedir por nuestro hospital, ya estamos cansados de mentiras. Son 4 años que nos vienen mintiendo. Queremos dar una mejor atención a la población por eso es que hemos salido a las calles a exigir la pronta entrega del hospital.