Exigen justicia por muerte de padre de familia

Hasta el momento chofer se encuentra libre

Con mucha pena e indignación, Raquel Navarro Pinedo de 35 años de edad, viene exigiendo justicia por la muerte de su esposo Lizardo Pérez Fasabi, quien perdió la vida tras ser atropellado por un camión en el kilómetro 10 de la carretera Iquitos-Nauta, el último martes 28 de enero.

El chofer que provocó el accidente de tránsito se encuentra libre y los familiares del finado vienen exigiendo justicia y que esta muerte no quede impune.

A raíz de la pérdida de su esposo, los que más están sufriendo son sus menores hijos que no tienen qué comer, no tienen para comprar los útiles para el inicio de clases y la madre poco o nada puede hacer, ya que tiene que estar al cuidado del último de sus menores hijos.

“Necesitamos urgente un abogado, no tenemos los recursos necesarios para contratarlo, el abogado defensor que nos pusieron no nos ha servido para nada, estamos pidiendo a través de este medio que el doctor Víctor Cadenas o Carlos Enrique Araujo Cabezas que asuma la defensa de esta familia ya que ellos son unos buenos profesionales y sabemos que están al servicio de las personas de bajos recursos económicos”, sostuvo un familiar.

La esposa y los hijos de esta persona fallecida exigen justicia y piden a las personas de buen corazón que les apoyen hasta que puedan solventarse económicamente.

(C. Ampuero)