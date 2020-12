Exigen el arreglo y la construcción de la carretera Cabo López

Motocicletas y motocarros constantemente se voltean por la zona

Completamente deterioradas encuentra la carretera Cabo López, ubicado en el distrito de Belén. Los pobladores indicaron que desde hace semanas, debido a las constantes lluvias que viene cayendo en la ciudad, esta vía se ha vuelto completamente intransitable.

Motocicletas y motocarros, se voltearon debido a la mala maniobra de sus choferes. Los pobladores tienen que sacarse los zapatos o usar bolsas para ponerse en los pies y poder salir desde esta zona.

Los vecinos indicaron que no descartan realizar una protesta radical, ya que esta carretera se encuentra dentro de un proyecto para la pavimentación de la misma.

“El gobernador Regional de Loreto y el alcalde de Belén, llegaron hasta en más de tres oportunidades hasta Cabo López, juntamente con sus funcionarios anunciaron el inicio de la obra de esta carretera con una inversión de 48 millones de soles, pero lamentablemente hasta la fecha no hay nada. Los únicos que pagamos las consecuencias somos nosotros, los vecinos, las madres de familias, los niños, quién es ahora tendrán que pasar una Navidad en estas circunstancias, en una calle en mal estado, lleno de aguas estancadas, de barro, de focos infecciosas enfermedades, así no se puede vivir”, señaló uno de los dirigentes vecinales.

El día de ayer, dos motocarros se voltearon, no pudieron salir del barro, los pasajeros tuvieron que ponerse a buen recaudó mientras que el chofer juntamente con otros vecinos tuvieron que empujar el vehículo para sacarlo del lodazal.

Por su parte, el alcalde del distrito de Belén, Gerson Lecca García, con respecto al malestar de los pobladores de Cabo López, dio a conocer que el día viernes se iniciaría con el tema de la licitación, si no se registra ningún problema o ninguna observación, la obra a ejecutarse en este sector de Belén, se iniciaría los primeros días del mes de abril.

“Entiendo el malestar de los vecinos, pero había muchas observaciones, la demora para la ejecución de esta obra fue netamente documentario, gracias a Dios todo eso se ha superado y les aseguro que esta obra de pavimentación de la carretera Cabo López será una realidad. Vamos a empujar todos este proyecto, vamos a salir adelante, lo que se dijo en campaña se va a cumplir. Cabo López también necesita desarrollo y la construcción de esta carretera servirá para ello, para mis vecinos de esta parte del distrito de Belén”, refirió el alcalde belenino.(C. Ampuero)