Moradores piden a las autoridades de San Juan que cumplan con ofrecimiento de campaña

Desde el año 2010 los dirigentes que viven por inmediaciones de la calle San Juan con prolongación Navarro Cauper, han recurrido a las autoridades del distrito de San Juan Bautista, para exigir la construcción de un alcantarillado que hay por la zona y hasta la fecha nada de esto se hace realidad.

Los dirigentes señalaron que el actual alcalde de distrito Francisco Sanjurjo, cuando estaba en campaña antes de sus dos gestiones, había ofrecido la construcción de este alcantarillado, y es por ello, que los vecinos de este lugar, le dieron su voto de confianza y sin embargo ellos hoy en día, se encuentran traicionados por la autoridad edil, ya que no ha cumplido con su promesa de campaña.

Ante esta situación, los moradores de este sector levantaron su voz de protesta y exigieron al burgomaestre que inicie los trabajos para la construcción de este alcantarillado, ya que cuando llueve este lugar se convierte en un verdadero río, lo cual provoca la inundación de algunas viviendas y la aparición de reptiles, ratas y otros animales que ingresan a los domicilios de estas personas.

Los dirigentes indicaron que no si no ven hecho realidad la construcción de alcantarillado, en los próximos días coordinarán con los vecinos del lugar, para que inicien una serie de protestas, a fin de que sean escuchados por las autoridades y funcionarios del distrito de San Juan Bautista.

(C. Ampuero)