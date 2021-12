Caseros del mercado Belén ingresaron a la casona sin presentar tarjeta de vacunación

En el banco de la Nación, trabajadores de dicha entidad financiera, solicitaron a los usuarios sus respectivos carnets conteniendo las dos dosis de vacuna contra la covid-19.

La misma situación se registró en la sede del gobierno Regional de Loreto. Los vigilantes solicitaron el carnet respectivo de vacunación a cada una de las personas que iban a ingresar a esta entidad del estado. Algunos que no tenían el mencionado carnet no pudieron hacer su ingreso ha dicho local.

Sin embargo, lo mismo no sucedió en la casona del conocido mercado de Belén. A pesar que había personal de la Policía municipal y del serenazgo, muchos caseros ingresaron sin presentar el carnet respectivo. Solamente les echaban alcohol cómo único requisito para ingresar a este centro de abastos.

Debido a este decreto supremo varios locales comerciales, tiendas, panaderías y otros centros cerrados están obligando a los usuarios a portar su respectivo carne de vacunación, caso contrario no podrán ingresar ni comprar absolutamente nada.

(C. Ampuero)