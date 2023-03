Señaló Eleazar Pezo, secretario general del SUTE Loreto.

Maynas y Ucayali pagarán a los faltantes con planilla adicional.



Debido a la falta de pago a una gran cantidad de maestros de la provincia de Maynas, representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la región Loreto (SUTE Loreto) acudieron hasta la Gerencia Regional de Educación de Loreto (GREL) a pedir explicaciones.

Según el profesor Eleazar Pezo Mozombite, secretario general del SUTE Loreto, recibieron la queja de un enorme grupo de maestros que no fueron remunerados en sus sueldos correspondientes al mes de marzo, hecho que motivo que acudieran hasta la gerencia de educación.

“Lo indicamos el día 13 de este mes, cuando inicio el año escolar todavía se continuaba con el proceso de adjudicación de maestros. Hay un buen grupo que no fueron considerados en la planilla”, refirió el profesor Pezo Mozombite.

De acuerdo con el dirigente magisterial, el área de personal de la gerencia de Educación, no los pudo considerar porque la planilla cerró antes de que ellos cuenten con sus contratos en las manos, motivo por el cual al acudir al cajero o realizar consulta en su banca móvil, no figuraba el pago de sus sueldos.

Por ese motivo, la gerencia de Educación a través de sus redes sociales, informó que los docentes contratados que no recibieron sus remuneraciones serán pagados con una planilla adicional que se realizará antes del último día hábil del mes.

“De acuerdo a la ley, luego de una planilla ordinaria, tienen plazo hasta el 30 del mes para que abonen sus sueldos de los maestros a través de una planilla adicional”, señaló el dirigente.

Una situación similar se presentó en la provincia de Ucayali, un grupo de maestros no fue remunerado, a quienes aseguraron que les pagarían antes del fin de mes a través de una planilla adicional. Mientras que, en las otras seis provincias, no se presentaron inconvenientes, aclaró el profesor Eleazar Pezo.

(K. Rodriguez)