Exdirector de la DREL Roberto Pinchi implicado en caso de UGEL-Datem del Marañón

Este 22 de agosto a las 9 am. en juzgado de San Lorenzo, fiscalía solicitará pedido de prisión preventiva por 18 meses para 16 personas.

El fiscal anticorrupción Paul Peralta Chota, acompañado por la Procuraduría Anticorrupción, hará su requerimiento fiscal ante el juzgado de investigación preparatoria de Datem del Marañón, que despacha el juez Mario Abel Mercado Montero, de prisión preventiva contra los investigados:

-Bártenes Cejeico Guster, Pinedo Luna Wagner, Cardozo Barboza César, Rodríguez Santillán Nemecio, Sánchez Macedo Hernán, Huamán Curitima Roy, Ruiz García Anober, Ucumbe Valencia Milton, Altamarino Silva Larry, Huamán Gómez William, Chávez Trigoso Héctor, Ramírez Cárdenas Juan, Godos Castillo Dolores, López Del Águila Isaac. Macedo Ramírez Gerson y Murrieta Carhuajulca Janely.

Por el presunto delito de peculado doloso agravado en agravio de la Ugel/Datem del Marañón. No hay que olvidar que la denuncia nació de una publicación periodística dada a conocer el pasado 04 de setiembre de 2017 en el que se advertían que existirían malos manejos de los recursos presupuestados de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Datem del Marañón. En donde los investigados se hicieron depósitos en cuentas bancarias personales, infiriéndose la presunta apropiación de los caudales que eran asignados para la Ugel.

Ascendiendo el daño económico a más de un millón de soles. Dinero depositado en cuentas personales que el fiscal ha podido corroborar a través de la diligencia del levantamiento del secreto bancario, autorizado judicialmente. Acentuándose con lo declarado por uno de los dos colaboradores eficaces (228.2017.01).

Mencionando que Nemecio Rodríguez, le propuso al colaborador que la única manera de obtener más presupuesto para la Ugel DM, era negociar con la DREL, con la única condición que se tenía que pagar un dinero a algunos trabajadores de la DREL, siendo Nemecio Rodríguez, quien habría efectuado trato directo con el ahora ex director Roberto Carlos Pinchi Flores, ex director de gestión institucional de la dirección.

“La única forma de obtener más fondos era que la DREL a través de Roberto Pinchi, le depositaran a su cuenta bancaria del Banco de la Nación, dinero que tendría que retirar en efectivo para luego entregar a Nemecio. Agregando que en dos oportunidades Nemecio, le ordenó depositar la suma de 30 mil soles en dos operaciones de 15 mil soles cada una, a la cuenta de la señora Patricia Paola Pezo Sáenz, operación que concretó el 16 de octubre de 2016.

Y que en una ocasión depositó a Roberto Pinchi, a su cuenta bancaria la suma de 20 mil soles, entre abril y mayo 2017. Agregando que Patricia Pezo, sería esposa o pareja de Roberto Pinchi.

Agregando igual que hubo un depósito de 500 mil soles, y que para ello Hernán Sánchez, encargado de planillas ingresaba al sistema de planillas, montos de depósitos judiciales, alimentos y otros, luego pasaba al área de presupuesto quien tenía como encargado a Nemecio Rodríguez, quien certificaba el presupuesto, para luego remitirlo al área de contabilidad que tenía a Héctor Chávez, que se encargaba de distribuir los montos que debían ir a las diferentes cuentas bancarias, para luego introducirlos al SIAF, que era manejado por Larry Altamarino, quien comprometía, devengaba, para luego remitirlo a Milton Ocumbe, encargado del área de Tesorería, quien procedía a efectuar los depósitos a las cuentas bancarias para luego retirar el dinero en efectivo y entregarlo a Nemecio Rodríguez y en otros casos a Héctor Chávez.

Igual se declara sobre dos voucher de depósitos en efectivo de fecha 26 de octubre 2016 realizados en Banco de la Nación a nombre de Patricia Paola Pezo Sáenz, por 30 mil soles”, hechos que se tendrán que investigar y ampliar en juicio oral respecto a la situación de Roberto Pinchi. Cabe mencionar que en estos instantes la fiscalía ha resuelto dictar Comparecencia Simple contra Roberto Pinchi Flores, Pezo Sáenz Patricia, entre otros.

El fiscal anticorrupción Dr. Paul Peralta Chota, ratifica que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión del delito investigado que vincula a los imputados como autores del mismo.

No hay que olvidar el informe de Contraloría de la República, que concluye respecto al perjuicio económico de esa Ugel por un monto de 4 millones 780 mil 932 soles, al contravenir la normativa presupuestal que regula los ingresos (remuneraciones y no remunerativos) del personal que labora en el Estado.

IMPUTACIÓN CONCRETA HECHA A PINCHI FLORES.

“En calidad de ex funcionario público de la DREL en el cargo de director de gestión institucional, valiéndose de su cargo haber coordinado directamente con el investigado Nemecio Rodríguez Santillán, a fin de introducir grandes cantidades de dinero que no correspondía y posteriormente de forma sistematizada se procedía a realizar ciertos abonos a su cuenta personal y de otros funcionarios públicos, también contribuyendo de esa forma al pago y desembolso de beneficios que no les correspondían y que transgredían la normatividad legal vigente.

También señalan a Pezo Saénz Patricia, el haberse apropiado de dinero del Estado Ugel/Datem del Marañón, por 30 mil soles, que le depositaron en dos partes en su cuenta personal del Banco de la Nación”. Señalados por presuntamente haber cometido peculado doloso como partícipes cómplices.

A Patricia Pezo Sáenz, la fiscalía anticorrupción la viene citando a declarar el miércoles 04 de septiembre de 2019 a las 8 y 30 de la mañana. Mientras que a Roberto pinche Flores, para el mismo día a partir de las 10 de la mañana. (Luz M. Herrera L).