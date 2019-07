Examen de Nombramiento Docente será el próximo domingo 21 de julio

GOREL y DREL garantizarán transparencia en Prueba Única Nacional.

El examen consta de tres sub pruebas: Razonamiento Lógico, Comprensión Lectora y Conocimientos Pedagógicos de la Especialidad.

Establecido por el Ministerio de Educación-MINEDU, más de 230 mil postulantes inscritos rendirán la Prueba Única Nacional el próximo domingo 21 de julio del 2019; la cual está compuesta por tres subpruebas: Razonamiento Lógico, Comprensión Lectora y Conocimientos Pedagógicos de la Especialidad, cuyo tiempo máximo establecido para desarrollar la prueba es de 4 horas con 30 minutos.

El Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional de Educación de Loreto-DREL, garantizarán del desarrollo de la Prueba Única Nacional en los Centros de Evaluación en la región Loreto; por lo que el Lic. Luis Alfonso Pinedo Piña, director de la DREL, viene trabajando para que todo se desarrolle con normalidad, con transparencia e igualdad de oportunidades para todos los postulantes.

“Si el postulante, no llega a rendir la Prueba Única Nacional, se le considerará retirado voluntariamente del concurso. No es obligatorio llevar el boucher del Banco de La Nación a la Prueba Única Nacional, solamente debe llevar su DNI y ningún otro accesorio adicional (aparatos electrónicos, útiles de escritorio, mochilas, etc.), ya que los útiles para rendir la evaluación se lo van a proporcionar en el mismo local de evaluación”, aseveró el director.

Asimismo, recordó que si en el Formato de Inscripción, el postulante colocó que tiene algún tipo de discapacidad, no es necesario que presente un certificado de discapacidad el día de la Prueba Única Nacional. “La información sobre discapacidad registrada en el Formato de Inscripción, sirve como referencia para asignarles el aula adecuada en el local de evaluación; de acuerdo a lo indicado en la Norma Técnica que regula el concurso, el documento que acredite una discapacidad, debe ser presentado durante la etapa descentralizada ante el Comité de Evaluación, para la obtención de la bonificación correspondiente”, informó.

De igual manera, precisó que el postulante no puede cambiar de Centro de Evaluación, porque los locales son asignados con anticipación, sin posibilidad a cambios o modificaciones. Que ninguna respuesta que se consigne en el cuadernillo de preguntas, será tomada en cuenta para la sumatoria del puntaje, las respuestas deben ser consignadas en la ficha asignada para tal fin. Sobre el puntaje de la evaluación, afirmó que es necesario obtener puntajes mínimos para superar la Prueba Única Nacional para el Concurso de Nombramiento Docente 2019.

“Sí, se debe obtener o superar los puntajes mínimos requeridos para cada una de las tres subpruebas que conforman la Prueba Única Nacional: 30 puntos en las subpruebas de Comprensión Lectora y Razonamiento Lógico y 60 puntos en la subprueba de Conocimientos Pedagógicos de la Especialidad”, precisó Pinedo Piña.

El MINEDU publicó la lista de locales para el Examen de Nombramiento Docente 2019; es decir, los Centros de Evaluación para la Prueba Única Nacional. Los postulantes al Concurso de Nombramiento Docente 2019, ya pueden consultar a través de la página web www.minedu.gob.pe, el centro de evaluación donde les corresponde rendir la Prueba Única Nacional. Para acceder al aplicativo de consulta, los docentes deben digitar su número de su Documento de Identidad y el código de la imagen, en seguida se mostrará el nombre y la dirección de la institución educativa donde será evaluado. (RR.PP-DREL)