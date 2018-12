*Hasta la última audiencia (viernes 7 diciembre) no había cancelado la parte que le corresponde por la pericia oficial.

*Hoy a las 4 de la tarde continúa el juicio oral, se estaría dictando sentencia el próximo 21 de diciembre.

*De otro lado, este viernes 14 de diciembre se elegirá al nuevo presidente de la Junta de Fiscales de Loreto.

Así lo informó el Dr. Mario Alberto Gallo Zamudio, quien al lado de los otros dos fiscales Julio Arriarán y Gustavo Alvarado, vienen peleando legalmente el caso para lograr obtener una sanción hacia los presuntos responsables de los hechos ocurridos en el año 2006, caso Mercado Modelo.

“A la última audiencia no acudieron dos abogados, entre ellos el abogado del ex presidente Robinson Rivadeneyra, quien hasta el momento no se ha dignado en pagar lo que le corresponde por la pericia oficial. La mayoría de imputados ya pagó y él todavía.

Quien sí canceló de inmediato al ser notificado por segunda vez, fue el gobierno regional de Loreto. El gobernador dijo que desconocía de ese trámite, pero al enterarse dio todas las facilidades para que se cancele de inmediato la parte que le correspondía al gobierno regional.

Pienso que ese tipo de ausencia de abogados, o no pago de la parte que les corresponde por pericia, pueden ser con la finalidad de dilatar el proceso, buscar su quiebre u otros objetivos. Pero para eso estamos los representantes de la legalidad, los fiscales para llevar los casos de forma transparente a fin de lograr nuestros objetivos.

Ahora también, me estaban informando que uno de los peritos no estaba contestando el teléfono, veremos que ha pasado, sino se tomarán acciones. La sala penal liquidadora (conformada por el Dr. Carlos Amoretti, Carol Retiz y Christian Rojas), ha decidido coordinar con los peritos para que presenten la pericia el lunes 10 de diciembre en la audiencia que será a las 4 pm. bajo apercibimiento a quienes no han pagado.

Si todo fluye de acuerdo a lo programado la Sala Penal Liquidadora estaría emitiendo sentencia el día 21 de diciembre. Hay que agotar todas las formalidades que asiste al debido proceso para no vulnerar el mismo. Luego queda abierto el derecho para todas las partes hacer valer su conformidad o no conformidad, pudiendo apelar ante la corte suprema”, orientó el fiscal superior Dr. Gallo Zamudio.

VIERNES 14 DICIEMBRE ELIGEN AL NUEVO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALES.

Todos los fiscales titulares (6) que pueden postular al alto cargo, ya han sido notificados por el actual presidente de la Junta de Fiscales, Dr. Alberto Niño de Guzmán, para este viernes 14 de diciembre a las 9 de la mañana.

Uno de los candidatos será el doctor Gallo Zamudio. “Varias personas y colegas, me han sugerido que participe en las elecciones democráticas del ministerio público. Que reasuma esa posición luego de un tiempo que he estado al margen. Esto para contribuir al logro de los objetivos y fortalecer la institución, a fin de llegar a grandes metas”, concluyó.