Recibió el galardón Premio Internacional a la Excelencia “Mar de Cristal 2021”, en la categoría “responsabilidad social”.



La Cámara Internacional de Escritores & Artistas “CIESART” con sede en Barcelona España brinda anualmente reconocimiento a la persona u organización de trayectoria comprobada, que haya obtenido algún logro trascendental y realicen esfuerzos en bien de sus semejantes, logrando desarrollar actos en beneficio de la sociedad, como aporte en mejorar el mundo en que vivimos.

Juan Silva Bocanegra, Coronel en retiro de la Policía Nacional ha sido galardonado como Ganador del Premio Internacional a la Excelencia “MAR DE CRISTAL 2021”, en la categoría “RESPONSABILIDAD SOCIAL”, en reconocimiento a su gran aporte de solidaridad a la población más vulnerable y su permanente labor de ayuda humanitaria que realiza junto a Off The Trail Missions” en diferentes zonas de extrema pobreza en el Perú.

También estuvieron nominados al premio representantes de Argentina, España y Nigeria, pero finalmente Juan Silva Bocanegra representante de Perú, obtuvo este importante reconocimiento de acuerdo a la evaluación de su trayectoria y votación de los directivos de la Cámara Internacional de Escritores & Artistas, así como, de sus Estamentos Descentralizadas y Direcciones intercontinentales de Oceanía, América, Europa, África y Asia.

En comunicación telefónica el Coronel en retiro de la Policía Nacional a Juan silva Bocanegra menciono que era un honor haber sido el GANADOR de tan importante premio a la excelencia “MAR DE CRISTAL 2021”, seguiremos adelante en nuestra labor de ayuda humanitaria a los que más necesitan.

EL DATO

Juan Silva Bocanegra junto a Off The Trail Missions se encuentra llevando la navidad en diferentes Regiones del país, Ancash, Puno, San Marin, Callo, Lima, Iquitos y pronto estará celebrando las fiestas navideñas con niños y personas de la tercera edad en diferentes zonas de Ucayali. (C. Ampuero)