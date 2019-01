Se trata del médico Roger Romero Ochoa.

Un profesional que conoce el manejo del centro Hemodador de Loreto, donde el ritmo de trabajo y proyección en campañas no se debe paralizar, de lo contrario se generaría un problema de salud bastante grande por falta de unidades de sangre en Loreto.

El cargo ahora está en manos del profesional Jorge Ríos, de quien se espera siga con la misma dinámica, a fin que los ciudadanos no corran ningún riesgo en caso de necesitar unidades de sangre.

Roger Romero, fue presentado ayer de manera oficial como el sub director del sector salud/Loreto. La presentación de todo el equipo de funcionarios para ocupar cargos en la dirección de salud, estuvo a cargo del vicegobernador Andrés Ferreyra Macedo.

Sobre los ejes del sector salud a impulsar, se le preguntó al nuevo sub director Romero Ochoa.

“Básicamente se impulsará en los indicadores sanitarios, en la disminución de la anemia, de la desnutrición crónica infantil, tuberculosis, muertes maternas, disminuir los embarazos en adolescentes.

Para cada indicador se está aplicando una serie de estrategias a fin de disminuir los males. Se trabaja con estrategias, articulando con otras entidades que tienen que ver con la salud del pueblo. No descansaremos hasta lograr disminuir los indicadores que más nos preocupan.

Otro punto muy importante es que haremos gestiones para conseguir mayores recursos humanos. Hay que disminuir brechas existentes en recursos humanos, las tenemos a nivel de toda la región” opinó Romero.