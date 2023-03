Por lo que en el periodo en que desarrolló su gestión, habrían actuado árbitros que no estaban en el Registro Nacional de Árbitros/Osce.



“No sé cómo habrán seleccionado los árbitros, pero tengo entendido que era por medio de un acuerdo verbal del titular de la entidad. Es decir, de Elisbán Ochoa, pero eso no debió hacerse así”, expresa el actual responsable de los procesos de arbitraje del gobierno regional Kin Klaus Ramírez Pizango.

¿Y de haber ocurrido aquello quién garantiza la integridad de los árbitros a la hora de defender una inversión del gobierno regional frente a un arbitraje?

Klaus, también menciona que es miembro de la comisión consultiva de arbitraje. “Soy árbitro, estaba en la nómina que tenía OSCE, hasta el año del 2020 que dejamos de ser árbitro por mandato de la norma”, declara.

¿Es real que el gobierno regional ha venido dando arbitrajes de obras paralizadas a árbitros que no estaban dentro del registro nacional de árbitros-Osce?

-Mire el DS 344- 2018 dado el 31 diciembre de 2018, en su décima disposición complementaria transitoria, ha señalado que la implementación del Registro Nacional de Árbitros, implica la desactivación de la nómina de profesionales aptos para designación residual de Osce y del Registro Nacional de Árbitros. Que se hacía referencia en el Art. 191-2020 del Reglamento de la ley.

Con ello se entendía que el Registro Nacional de Árbitros que manejaba el Osce, iba dejar sin efecto. Eso fue en el 2018, pero recién el OSCE en el año 2020 pública en el diario oficial El Peruano, la Resolución 065-2020, con la que aprueba la directiva 006-2020- Osce. Esta directiva deja sin efecto:

“La disposición complementaria final primera, la vigencia de la presente directiva desactiva tanto la nómina de profesionales aptos para la designación residual del Osce, como el Registro Nacional de Árbitros. Fue en el 2020 en plena pandemia.

Esta área antes estuvo a cargo de Sergio Morey, asume en julio o agosto de 2020 y debió conocer todo esto. Quizá por desconocimiento, creo yo, han dado arbitrajes a árbitros que no estaban en la nómina de OSCE. Por eso cuando me hago responsable hemos solicitado la remoción de un árbitro que no estaba en la nómina de Osce.

Tenían que haber estado en la nómina de Osce. Hay arbitrajes como, por ejemplo; Rosa Agustina, Sapi- Sapi, Mercado de Productores, no sé cómo habrán seleccionado a los árbitros.

Pero tengo entendido que era por medio de acuerdos verbales del titular de la entidad, Elisbán Ochoa. Eso no debió hacerse así. A pesar que no estaban en la nómina de Osce, les entregaron”, dice Ramírez. En pocas palabras expresa que se saltaron olímpicamente la valla del RNA/Osce.

Por lo que urge conocer más a fondo la cantidad de arbitrajes que les dieron a los “árbitros”, si es que ganaron algunos o se utilizó esa figura para que el gobierno regional sea el mayor perjudicado y las empresas que interpusieron arbitraje, salgan ganando. Aún falta conocer más información al respecto.

Continúa el abogado Ramírez. “Sacando y viendo la nómina actual de árbitros del Osce, nos dimos cuenta que en Iquitos solo hay un árbitro habilitado en el RNA. ¿Qué estamos haciendo? Estamos solicitando al titular de la entidad la aprobación para nombrar a ese árbitro de aquí en adelante”, remarca.

¿Tiene la relación de obras paralizadas y quiénes han actuado de árbitros en caso hayan ido a un arbitraje con el gobierno regional?

-Tendría que pedir por medio de la Ley de Transparencia.

Mire cuando hemos asumido, la gestión anterior no entregó información. Por ejemplo, al gobierno regional le enviaban la liquidación de obra hasta donde trabajaron y acá nunca han observado esa liquidación frente a la resolución del contrato por equis motivos.

Ahí se tiene que cuestionar porque, cómo sabemos si está bien o mal, acá nunca cuestionaron nada. En esas condiciones vienen los procesos arbitrales y acá hacemos lo imposible, lo que está a nuestro alcance. Pero no somos magos.

Son procesos que llegan como cascarón. La gerencia regional de infraestructura de la gestión anterior debió ver mejor el tema. Hay muchas deficiencias en el trámite administrativo de la gerencia regional de infraestructura y eso es grave, luego le echan la culpa a la procuraduría.

Ahora mandamos la relación de árbitros que están en la nómina de Osce, recomendamos que sea de acá. En el Colegio de Abogados no hay ninguno.

¿Cree que el Colegio de Abogados haya incurrido en infracción en cuanto a los arbitrajes que lleva?

-Bueno no puedo hablar de ese tema.

