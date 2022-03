Ayer por la mañana, el ex gerente general de la Municipalidad Distrital de Punchana, Freddy Quinteros, evitó opinar sobre la situación judicial de la alcaldesa Jane Donayre, quien se encuentra bajo detención preliminar desde el lunes en horas de la tarde.

No obstante, el actual gerente de servicios municipales de la comuna punchanina afirmó que durante su periodo como gerente general no evidenció actos de corrupción por parte de la autoridad ni fue testigo de alguna influencia en la gestión por parte de sus hermanos, quienes serían los otros personajes investigados por la fiscalía.

“Durante mi presencia como gerente municipal yo no he recibido ninguna interferencia por parte de los hermanos de la alcaldesa y menos de Elvis Donayre (hermano de Jane Donayre). No pongo las manos al fuego por ella, pero sí, la alcaldesa ha trabajado conmigo incluso en tiempos críticos como la pandemia”, declaró el funcionario.

Por otro lado, Quinteros aseguró que la detención de la alcaldesa no perjudicará los servicios que brinda el municipio. Así como tampoco paralizará la atención administrativa.

Recordemos que la alcaldesa del distrito de Punchana es investigada por los presuntos delitos de peculado agravado y cohecho activo especifico.