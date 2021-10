Estudio científico determinará si personas que tuvieron covid quedan con afectación pulmonar



UNAP aporta a la investigación con aparato médico denominado espirómetro y un software donde se observa más a fondo el estado del pulmón.

Las pruebas en pacientes que tuvieron el virus covid en su cuerpo; han empezado hace poco y los primeros resultados ya preocupa al grupo que impulsa la importante investigación.

“Estamos encontrando a bastantes personas con alteraciones pulmonares. Pese a que ellas tienen aparentemente una función diaria normal, caminan sin agitaciones, corren o hacen deporte” puntualiza el doctor César Ramal.

A través de la espirometría los profesionales miden la función pulmonar y con la ecografía pulmonar, evalúan si aún hay algún grado de compromiso en los pulmones tras el covid. Que al parecer es lo que más se está reportando. Para conocer más sobre el importante estudio científico patrocinado por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, se dialogó con el médico infectólogo del hospital regional de Loreto César Ramal Asayag.

“Se dio el covid y la principal afectación era la pulmonar. Luego empezó a leerse en la literatura que probablemente los pulmones de las personas afectadas en la pandemia, iban a quedar con algún grado de fibrosis y un compromiso pulmonar.

Pasó el tiempo y cambió el tono de la información. Ya no era tan severo, mencionan que no todos quedaban con fibrosis sino de los que estuvieron en UCI, los más graves. Un 20% podrían tener una lesión cicatrizada, pero el resto se recuperaba.

Lo que se quiere conocer es cuál es el estado funcional del pulmón después del covid. Hay varios grupos de investigación que están trabajando en eso. Nuestro grupo viene tratando de investigar y el diseño es hacer una espirometría a las personas que tuvieron el virus.

El espirómetro es un aparato por donde la persona sopla con una técnica fácil que se aprende sobre la marcha. A veces es un poco fastidioso, pero permite dibujar sobre un software un patrón de los valores y todas las funciones que se miden en el proceso de respiración.

Hay el patrón normal que se compara con el otro y se ve qué trastornos hay. Estamos encontrando a bastantes personas con alteraciones pese a que tienen aparentemente una función normal como caminar sin agitaciones, correr o hacer deportes. Pero hay algo ahí en sus pulmones.

Cuando tengamos la data completa, debidamente revisada por especialistas, se tiene que publicar para contrastar con lo que dicen los investigadores de otras partes del planeta que están tras lo mismo. La idea es aportar a la ciencia, no esperar que nos digan desde otras partes como son las cosas.

En el grupo de investigación contamos con un neumólogo que viene analizando algunos resultados. Eso se complementará con la participación de una especialista del extranjero que está por llegar a Iquitos. Se verán los resultados de la espirometría y ecografía pulmonar.

Entonces se trabaja sobre dos técnicas, la espirometría motriz que mide la función pulmonar y la ecografía pulmonar que evalúa si hay todavía un grado de compromiso en esos pulmones tras el covid.

Incluso en el diseño del estudio se quiere comparar con los pulmones de las personas que no tuvieron covid. No estaba en el protocolo inicial, pero estamos tratando de incluirlos. Aunque es difícil acá donde la mayoría de persona ya ha tenido covid” detalla el doctor César Ramal.

¿Un patrocinio importante de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana?

-Cada año hay concursos de fondos para investigaciones y la UNAP nos ha dado presupuesto, con lo que se ha comprado el aparato médico. Luego se rinde cuenta a ellos sobre los gastos y en la publicación científica se señala que el estudio ha sido con el patrocinio de ellos.

En el Perú, en estos últimos años, no se les daba mucha importancia a las investigaciones, pero ahora las universidades y el Concytec han aumentado sustantivamente los presupuestos. Son más importantes que antes. Es necesario hacerlo, un país que no investiga está condenado a esperar sentado que nos den todo.

Sentados esperando que los gringos hagan las vacunas, las medicinas, que nos den ropa protectora. Ya no podemos vivir eternamente así. Debemos intentarlo. Si por ahí estamos atrás, comparados con ellos, pero hay que empezar y ya se ha empezado.

En cuanto al estudio que desarrollamos, los resultados deben presentarse a fin de año a la UNAP y en los primeros meses del año 2022, publicarlo. Entonces ahí empieza la verdadera discusión, gente que lee y está de acuerdo y otros que no. Esa discusión enriquece la investigación. Así vamos creciendo.