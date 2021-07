Estudiantes respaldan gestión de rectora de la UNAP doctora Lastenia Ruiz Mesía

Líderes estudiantiles de las distintas facultades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), manifestaron su respaldo a la gestión transitoria de la rectora Lastenia Ruiz Mesía, en reunión que se desarrolló el miércoles 21 de julio de 2021, a las 10 de la mañana, en la sala de reuniones del rectorado.

Los estudiantes integrantes de la agrupación estudiantil ARE – UNAP, liderados por el estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Roder Yahuana Alba, saludaron a la máxima autoridad universitaria, expresaron su reconocimiento y admiración por su larga trayectoria como investigadora, reconocida en el Perú y el extranjero, y por las publicaciones en revistas científicas indexadas que le han dado prestigio a la institución.

Yahuana Alba dijo que como estudiantes respaldan las buenas acciones iniciales de la máxima autoridad, al observar que están orientadas al bienestar estudiantil e institucional, como dirigentes tratan de ser también mejores estudiantes, y siempre respaldarán las gestiones que hacen bien a la universidad y a los jóvenes. Acompañaron a Roder Yahuana, los estudiantes César Augusto Soplín Bosmediano (Facultad de Farmacia y Bioquímica), Mishel Torres (Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades), Christian Trigoso Quintero (Facultad de Industrias Alimentarias – FIA), Stalin Dávila Briceño (FIA), Ulises Arguedas Mendes (Facultad de Ciencias Biológicas – FCB), Víctor Andrés Calvo Tafur (FCB), Patrick Flores Reátegui (Facultad de Odontología – FO), Jimmy Del Águila B. (FO), etc.

Por su parte la doctora Lastenia Ruiz, en un diálogo con los estudiantes, expresó que es una investigadora con una limpia trayectoria, viene trabajando con transparencia, y a pesar de todo están tratando de vincularle a intereses políticos que rechaza, las acciones que viene tomando tienen un respaldo jurídico y el manejo de recursos públicos lo vienen haciendo con mucha responsabilidad, cumpliendo todas las exigencias y la documentación necesaria.

Es consciente que durante su corta gestión no podrá dar solución a grandes problemas como la deficiente conectividad en la universidad, que afecta el normal desarrollo de clases de los estudiantes, muchos chicos no tienen recursos para tener un celular conectado con internet, pero pide a las futuras autoridades que tomen ese tema como prioritario en bien de la educación superior.

Es importante que las autoridades que salgan elegidas deben trabajar pensando en el bienestar institucional, y no en el personal, debe haber muchos cambios y mejoras en todas las facultades, no sólo en algunas de ellas, y los estudiantes deben exigir esos cambios. También los decanos que asuman el liderazgo de las facultades deben saber hacer gestión; y cuando se vuelva a tener las garantías para las clases presenciales, mejorar también el servicio de transporte de los estudiantes hacia la ciudad universitaria; es importante fortalecer en el futuro la participación de los estudiantes en los eventos académicos y científicos, apoyándolos también con los pasajes y bolsas de viaje.

Se refirió también a la exigencia de la población de tener nuevas carreras profesionales, cuya implementación no es fácil, porque requiere de presupuesto que debe ser asignado por el gobierno central para nueva infraestructura, laboratorios, equipos, docentes especializados, personal administrativo, etc. y el logro de ese objetivo se puede lograr en el largo plazo.

En el futuro también, cuando las condiciones lo permitan, es necesario la unidad de estudiantes, docentes, autoridades y el pueblo loretano en su conjunto para exigir mejoras al gobierno central, sobre todo en el sector educación en la Amazonía. Espera que el nuevo gobierno del presidente Pedro Castillo, garantice el bienestar de todos los peruanos, en especial de los jóvenes y la población amazónica.