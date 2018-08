Dos estudiantes europeas hicieron pasantía en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). Durante un mes investigaron plantas medicinales, buscando propiedades contra la malaria; estuvieron acompañadas y supervisadas por la destacada investigadora peruana, catedrática de la Facultad de Ingeniería Química, doctora Lastenia Ruiz Mesía.

Las estudiantes fueron Eva Feito Cuesta (España), estudiante de farmacia y bioquímica de la Universidad de Salamanca, y Klaudia Harbutova (Eslovaquia), estudiante de farmacia de la University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno (República Checa).

La movilidad estudiantil fue posible gracias al Programa de Intercambio Estudiantil (SEP) de la International Pharmacy Students Federation (IPSF), que es una organización no gubernamental, no política y no religiosa que representa a estudiantes de farmacia, y recién egresados de todo el mundo.

Las estudiantes estuvieron en los laboratorios del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía (CIRNA-UNAP) junto a la investigadora Lastenia Ruiz Mesía, directora del Laboratorio de Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonía (LIPNAA). Participaron de la investigación denominada: “Evaluación de actividad antimalárica in vitro frente a la sepa FCR3 de Plasmodium falciparum, de compuestos aislados de diferentes especies vegetales”.

El SEP es el proyecto más grande de IPSF que ofrece pasantías profesionales de farmacia. Cada año, más de 900 estudiantes de todo el mundo tienen la oportunidad de experimentar el campo de la farmacia en uno de los 65 países participantes. El Programa de Intercambio de Estudiantes permite el intercambio cultural entre estudiantes de farmacia de todo el mundo al compartir conocimientos y experiencias.

Las 74 organizaciones miembro de IPSF involucradas en SEP organizan los intercambios al encontrar sitios de acogida donde los estudiantes están capacitados. El programa se ejecuta durante todo el año (versión de invierno y versión de verano), pero la mayoría de los intercambios tienen lugar entre mayo y septiembre.