Estudiantes de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Unap involucrados en posibles actos de corrupción

Al crear y presentar documento público con información falsa.



Así lo viene dando a conocer el secretario de defensa de la Federación de Estudiantes de la UNAP, Sergio Julinho Reaño Vásquez, quien solicitó información sobre la situación académica de los estudiantes Roder Yahuana Alva y Carolina Quintanilla Meléndez, a la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAP a fin de esclarecer unos posibles actos de corrupción perpetrados en dicha casa de estudios. Es así que, tras obtener los documentos oficiales menciona que:

Que, los estudiantes Roder Yahuana Alva y Carolina Quintanilla Meléndez, ganaron la convocatoria para Prácticas N°019-2020-Z.R.N°IV/UADM-PERS realizado por SUNARP, donde se establecía como requisito para el puesto ser estudiante del último año o los dos últimos años de la Carrera Profesional, es decir, estar en noveno, décimo, décimo primero o décimo segundo ciclo.

Sin embargo, aparentemente dichos estudiantes presentaron documento con información falsa a la entidad pública; toda vez que ambos estudiantes se encuentran en octavo y noveno ciclo y NO cumplirían con dicho requisito.

Asimismo, manifiesta que la Jefa de Registros y Servicios Académicos de la Facultad de Derecho de la UNAP es la encargada de emitir todo documento referente a la situación académica del estudiante. Sin embargo, al parecer los dos estudiantes CREARON UN DOCUMENTO (DONDE AMBOS SON DE DÉCIMO CICLO) E HICIERON FIRMAR AL DECANO CON ENGAÑOS PARA PRESENTARLO DE MANERA VIRTUAL A REGISTROS PÚBLICOS (sin la firma de la Jefa de Asuntos Académicos).

Acto que es totalmente irregular ya que ese no es el trámite a seguir según el reglamento interno y las directivas establecidas por el Vicerrectorado Académico. El estudiante Roder Yahuana Alva, ingresó a la facultad de Derecho mediante “Traslado Interno” en el año 2015, es dirigente del movimiento político ARE y actualmente es Asambleísta Universitario. Y la estudiante Carolina Quintanilla, es hija del ex Secretario General de Docentes Universitarios.

“Como secretario de defensa de la Federación de Estudiantes de la UNAP y miembro del movimiento estudiantil democrático, denuncio todo posible acto de corrupción y hago un llamado al Decano Alberto Navas Torres, a fin de que abra un Proceso Administrativo Sancionador para que se investigue y se sancione con la expulsión definitiva de los malos elementos.

Asimismo, exhortar al Centro Federado de la Facultad de Derecho para que vele por la transparencia e imparcialidad del proceso y al Ministerio Público ya que se pudiera tratar de un delito de Falsificación de documentos Públicos” remarca el dirigente estudiantil.