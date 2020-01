“Estoy sorprendido por declaraciones de los dirigentes indígenas”

Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial PCM.

Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial, indicó que se encuentra sorprendido por las declaraciones de los dirigentes indígenas del circuito petrolero.

“A ver, lo primero es que estoy sorprendido por esas declaraciones de algunos dirigentes del circuito petrolero, porque hemos estado conversando con presidentes de las 17 principales federaciones que representan a más de la mitad de las comunidades nativas del circuito petrolero y en general la mayoría está a la expectativa de la presentación formal del plan en Loreto”.

Molina, aseguró que desde diciembre han estado coordinando con los dirigentes que están en el paro y con muchos otros dirigentes de federaciones.

“Primero quedamos en diciembre, pero después todos estuvimos de acuerdo que diciembre no era una buena fecha, y ya hemos quedado que lo vamos a hacer la primera semana de febrero con el premier”, manifestó el funcionario de la PCM.

Indicó que el premier está muy comprometido porque “Está absolutamente interesado y entusiasmado con los resultados del trabajo que se ha hecho. Yo quiero recordar que durante el proceso de diagnóstico hemos hecho más de 30 talleres, con apus de 650 comunidades nativas, casi las tres cuartas partes de las comunidades del ámbito.”

Detalló: “Corpi, Orpio y el representante de Aidesep han participado en los talleres que hemos hecho con confederaciones (uno en San Lorenzo y uno en Iquitos) cuando terminamos toda la vuelta por las comunidades en las cuencas del circuito petrolero.”

Continuó: “Hemos propuesto una reunión previa, el 16 y 17 de enero en Iquitos, a la que yo mismo voy a ir, y en ese marco estuvimos en coordinación con algunos dirigentes de Cinco Cuencas y les ofrecimos una reunión técnica con ellos y sus asesores porque nos interesa mantener la máxima coordinación con todas las organizaciones indígenas; pero tenemos que ser claros y precisar que de las 17 federaciones que representan más de la mitad de las comunidades nativas del ámbito, Cinco Cuencas es solamente una parte, pero este plan del cierre de brechas no es un plan de Cinco Cuencas, es un plan de Loreto, de toda la región Loreto y queremos que represente a todo el movimiento nativo”.

Informó que “El 17 de enero hemos programado un taller con jóvenes porque queremos recoger lo más posible la voz de todos nuestros hermanos y hermanas indígenas. Los jóvenes están absolutamente entusiasmados con el taller y nos han dicho, por ejemplo, que la mayoría de las federaciones rechazan la postura de llamar a un paro y que esperan que los hermanos sigan en la línea de un diálogo saludable con buena fe.”

El viceministro manifestó: “Nosotros mantenemos la misma voluntad e inclinación por el diálogo que el Gobierno muestra de modo permanente; nos han pedido una reunión técnica para el 15 de enero y ahí estaré, como siempre, para escucharlos”.

El representante que la PCM tiene en Iquitos ha sostenido largas reuniones el lunes y martes de esta semana con ellos, los convocantes al paro, y les ha reiterado esto. “Cuando presentemos, públicamente, el plan en Loreto, paralelamente emitiremos un decreto para aprobarlo formalmente.”

Hay pronunciamientos de diversas organizaciones que señalan que no apoyan el paro, en ese sentido ya se han pronunciado el Frente de Defensa y Desarrollo de la Provincia del Marañón, el Frente de Defensa de Saramuro y la Organización de Mujeres Nativas del Marañón.

“En este momento realizar un paro lo único que haría es hacer perder tiempo a un proceso muy rico de trabajo con todas las comunidades indígenas, sus federaciones, a lo largo de cuatro o cinco meses”, dijo Molina.

“El compromiso del Gobierno es implementar el plan de cierre de brechas a lo largo de cinco o seis años; como les he dicho a los hermanos indígenas, esta será la carta de negociación de ellos con el Gobierno Nacional durante los próximos años.”

Refirió, que “esto, definitivamente, no va a detener el proceso que hemos iniciado, solo genera un ruido absolutamente innecesario”.

Asimismo, reafirmó que en la primera semana de febrero el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, presentará públicamente el plan de cierre de brechas en Loreto, “y tengan fe los hermanos y hermanas de Loreto que la voluntad de la PCM siempre ha sido trabajar con ellos, con los apus, con las mujeres, con los jóvenes, con sus organizaciones, para que la voz de ellos esté recogida en el Plan de Cierre de Brechas.”

(Diana López M.)