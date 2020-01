“Estoy de acuerdo que tenemos que seguir teniendo proyectos de corto plazo”

Viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina.

“Si le metemos al circuito petrolero cinco mil millones en los próximos

seis años, que la gente sienta la diferencia”, dijo.

“Lo importante es que ahora trabajemos juntos… este primer avance”.

Un diálogo más consensuado se dio en la reunión donde participaron representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), del gobierno regional, municipalidades y las federaciones indígenas del circuito petrolero de la Región Loreto.

En la reunión realizada ayer en los ambientes del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina, expresó: “Soy consciente que la preocupación de corto plazo son proyectos concretos que llegan a la gente, como lo hemos conversado muchas veces con José, con Daniel, con Banner, con varios otros dirigentes de la plataforma”.

Recordó que el año 2018 y 2019 “nos deshicimos persiguiendo proyectos por proyectos, dispersando esfuerzos. José dice la iniciativa de este plan nació de nosotros, yo creo que fue una convergencia, nació de ellos y nació de nosotros”.

Consideró que cuando haya un estudio general se va a saber cuánto cubrimos con los miles de millones que se metan. “Pero, hemos invertido plata, pero no lo vemos, y no lo ve nuestra gente. El plan lo que quiere es que si le metemos al circuito petrolero cinco mil millones en los próximos seis años que la gente sienta la diferencia”.

Agregó: “Mientras estoy de acuerdo, tenemos que seguir teniendo proyectos de corto plazo. Vamos a traer al equipo de trabajo y si se puede nombrar una persona que se dedique solo a Loreto, eso tengo que conversarlo con el premier”.

Refirió que es un proceso con un enorme esfuerzo de los equipos de trabajo y esto es perfectible y se comprometió a coordinar para que los equipos del plan vengan y trabajen una semana completa con el gobierno regional y los municipios.

“Si se tiene que trabajarlo más tiempo, como dice José (Fachín), será así, y si tienen que cambiar la fecha del 7 de febrero para la presentación del plan, se hará, aunque puede no ser un lanzamiento, sino avance de trabajo de los equipos técnicos, lo coordinaremos”. El premier está entusiasmado de reunirse en la fecha indicada.

“Lo importante es que ahora trabajemos juntos porque creo hay un esfuerzo notable detrás de esto que hemos compartido como un primer avance”, manifestó Molina.

También mencionó que el 2018 hicieron esfuerzos para priorizar el agua potable, se presentaron muchos problemas con el avance de los proyectos. Reconoció que uno de los obstáculos es el saneamiento físico legal.

“Hay que hacer simplificaciones en la normatividad del saneamiento físico legal porque está diseñada para ámbitos urbanos, lo que no es igual en la zona rural de la forma cómo usan y otorgan sus tierras”, dijo el funcionario del gobierno central.

En relación a la agenda de hidrocarburos que fue cuestionada por alcaldes que tienen aguas contaminadas, dijo que “la agenda de hidrocarburos es la más complicada y por eso es que ha avanzado lento y tenemos que seguir empujándola”.

(Diana López M.)