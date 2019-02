Luego que la máxima autoridad de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU), Martín Benavides Abanto, anunciara que la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), ocupa el 4to lugar en investigación científica entre las universidades públicas a nivel nacional, durante la entrega del Licenciamiento, hubo una gran algarabía del público loretano que se mostró feliz por la noticia, pero también hubo un minúsculo grupo que mostró su entendible cuestionamiento, fruto del poco conocimiento respecto a este tema. A continuación, daremos a conocer los nombres de los científicos REGINA de la UNAP, que forman parte de la élite de la investigación en nuestro país.

REGINA, fue creada en el 2015, reúne solo a un grupo de investigadores calificados de acuerdo a los estándares establecidos en el Reglamento aprobado por Resolución 184-2015- CONCYTEC-P. Para esta calificación se toma en cuenta, principalmente, el número de publicaciones en revistas indexadas en las bases de datos internacionalmente reconocidas (Scopus, Web of Science o SciELO), además de los grados académicos y producción científica relevante. Esta información es sujeta a un riguroso proceso de verificación y debe estar previamente declarada en DINA. No obstante, cabe remarcar que no toda la información declarada en DINA es válida para REGINA.

Hay universidades en el país que tienen pocos e incluso, ningún investigador REGINA, y este detalle se tomó en cuenta a la hora de calificar a la UNAP, además de los equipos tecnológicos, infraestructura, resultados, planes y proyectos a futuro.

En la UNAP los investigadores REGINA son: doctor Hermann Federico Silva Delgado, doctora Dora Enith García de Sotero, doctora Rosa del Carmen Miluska Vargas Rodríguez, doctora Liliana Ruiz Vásquez, doctora Lastenia Ruiz Mesía, doctora Viviana Vanessa Pinedo Cancino, doctor Wilfredo Ruiz Mesía, doctor Juan Carlos Castro Gómez, magíster Graciela Rocío Meza Sánchez, magíster Wilma Selva Casanova Rojas de Casapía, doctor Rodil Tello Espinoza, doctor Waldemar Alegría Muñoz, doctor Luis Exequiel Campos Baca, doctor Fernando Tello Celis, doctor César Jhony Ramal Asayag, magíster José David Urquiza Muñoz, magíster Wilfredo Martín Casapía Morales, magíster Hugo Miguel Rodríguez Ferrucci, magíster Isaac Ocampo Yahuarcani, licenciado Fredy Francisco Ramírez Arévalo, y licenciado Homero Sánchez Rivero.

La UNAP está reconocida por la Ley Universitaria 3220, como universidad emblemática, cuenta actualmente con 590 docentes. De ellos, 214 son investigadores registrados en el Directorio de Recursos Humanos afines a la Ciencia Tecnología e Investigación (DINA). Asimismo, 21 profesores figuran en el Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología (REGINA).

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), es la institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, (SINACYT), integrada por la Academia, los Institutos de Investigación del Estado, las organizaciones empresariales, las comunidades y la sociedad civil. Está regida por la Ley Marco de Ciencia y Tecnología N° 28303. DINA y REGINA son plataformas del CONCYTEC.

DINA es una base de datos general, creada en el 2013, en la que profesionales peruanos y extranjeros, residentes en Perú, se inscriben e ingresan de manera directa (auto referenciada) sus grados, títulos, así como su producción académica relacionada con la investigación e innovación (artículos en revistas especializadas, artículos en revistas internacionales, tesis de pregrado y postgrado, proyectos de investigación, libros, patentes, entre otros). Cabe señalar que hay muchos docentes de la UNAP que aún no han registrado sus trabajos de investigación y los resultados que obtuvieron, entre los que se encuentran incluso destacados, y reconocidos docentes investigadores, pero actualmente se está en ese proceso de registro y actualización.

En próximos artículos explicaremos detalles de las investigaciones hechas en la UNAP por sus investigadores DINA y REGINA y también por estudiantes destacados que recorren el mundo becados.