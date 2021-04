“Estos concursos son oportunidades que se presentan para dinamizar y actualizar el conocimiento de la ciencia y la tecnología y su relación con la Amazonía”

Sobre los concursos Artísticos y Culturales 2020 organizado por el GOREL

Declaró Nilo Zambrano ganador del concurso de Ensayo, de la I Convocatoria Artística y Cultural 2020 organizado por el GOREL.



En diciembre del año pasado, en las instalaciones del GOREL, se premió al educador e intelectual loretano Luis Nilo Zambrano Peña, quien obtuvo el primer lugar en el concurso de Ensayo perteneciente a la I Convocatoria Artística y Cultural Virtual – Loreto 2020, organizado por la Sub Gerencia de Promoción Cultural, adscrita a la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Loreto. Este año 2021 ya se lanzó la convocatoria con 15 concursos, para mayor información pueden ingresar a la página web: www.loretoarteycultura.com, o apersonarse a las oficinas en la calle Moore 1170, Iquitos. Tuvimos una entretenida entrevista con este gran intelectual.

Qué opinión tiene de la organización de la I CONVOCATORIA ARTÍSTICA Y CULTURAL VIRTUAL – LORETO 2020?

Este concurso ha estado dentro del marco de la gestión del Gobierno Regional de Loreto actual, y toda gestión tiene que centrar su planificación en el desarrollo económico social de sus pobladores, y la parte sustancial tiene que ver con la educación con la cultura, que son los aspectos que permitirán fortalecer la identidad cultural y con ello, promoverá la participación activa de los sectores poblacionales en el desarrollo de la región. Estos concursos son oportunidades que se presentan para dinamizar y actualizar el conocimiento de la ciencia y la tecnología y su relación con la amazonia, sin que se pierda la identidad, más sí fortaleciéndola.

Cuál sería el análisis en resumen de su obra ganadora?

La Amazonía peruana, HA SIDO Y ES CONOCIDA básicamente a través de mitos, muchos creados por los sectores dominantes, para apoderarse de las riquezas que posee, estos mitos, permiten hoy considerar a la Amazonía como una colonia interna del País, es necesario entonces, conocer la Amazonía descartando estos mitos, a través del conocimiento científico, de la ciencia. Las investigaciones científicas se han incrementado notablemente en la región desde la segunda mitad de siglo pasado, pero sus resultados no llegan a la población, y a los que dirigen a región y el país, el texto es un aporte de sistematización de estos resultados científicos de la Amazonía, dándole un carácter interdisciplinario, porque sistematiza el aporte de la geografía, antropología, arqueología y cosmovisión, conocimientos objetivos de nuestra región y con ella conocer sus fortalezas y debilidades, que deben promover las verdaderas políticas de desarrollo de la Amazonía.

¿Cuánto tiempo le tomó trabajar esta obra premiada?

El trabajo de sistematización interdisciplinaria, es producto de muchos años de trabajo de contextualización y diversificación del currículo, entendiendo que este conocimiento, debe llegar no solo al estudiante sino principalmente al docente para el trabajo en el aula.

¿Cuántas obras publicadas tiene en su haber?

Introducción a la Historia de la Amazonia, Historia y Cosmovisión Amazónica, El Método Investigativo en el trabajo de Historia y Origen de las culturas sudamericanas a partir de las culturas del bosque tropical.

¿Cuántos concursos de diversa índole obtuvo en su vida?

Tercer lugar y mención honrosa, en el concurso organizado por la Derrama Magisterial. PREMIO Horacio, con el ensayo COSMOVISION AMAZÓNICA.

Segundo lugar en el concurso organizado por el Sub Cafae Educación Maynas, con el texto de lectura AMAZONIA RIOS DE APRENDIZAJE y el primer lugar organizado por el GOREL, con el ensayo REALIDAD AMAZONICA.

¿Qué opina sobre esta nueva convocatoria 2021?

La continuidad es importante en el desarrollo de la cultura de una región, porque, está en constante cambio movimiento, no permanece estática, y por eso se hace necesario que se dinamice el conocimiento a través de estos concursos, y que abarque todas las áreas de la cultura de la región, que permitirán dar las oportunidades a diferentes intelectuales que a través de sus trabajos orienten el desarrollo regional.

¿Qué opinión tiene sobre el aspecto que estos concursos se están manteniendo en el tiempo? ¿Estos concursos debería continuar la siguiente gestión regional?

Todo proyecto de desarrollo debe tener sostenibilidad, porque son proyectos a largo plazo, de tal manera que debe de tener respaldo de la gestión en la cuestión logística y presupuestal.

Luis Nilo Zambrano Peña, nació en Iquitos en el año 1963, realizó sus estudios primarios en la I.E. 1653, hoy 60007, el nivel secundario en C.B. MORB. Los estudios universitarios en la Facultad de Educación – UNAP, especialidad Filosofía – Historia. Los estudios de maestría lo realizo en el IPLAC Cuba, mención, Docencia e Investigación Universitaria. Doctorado en la Universidad La Cantuta, mención, Psicología educativa y tutoría. Cuenta con una segunda especialidad, en la universidad CHAMPAGNAT, en Gestión y Liderazgo Pedagógico. Es docente universitario, en la Facultad de educación departamento de Ciencias Sociales – UNAP.