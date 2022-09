Hermana de la víctima dijo que mensajes le llegaban al celular



El estilista, Richard Panaifo Yumbato (43), quien fue asesinado de varios disparos cerca de su domicilio en la urbanización Santo Cristo de Bagazán del distrito de Belén, recibía desde hace un mes amenazas de muerte, así lo precisaron sus familiares en su velorio.

Según su hermana Carmen Panaifo Yumbato (39), su hermano recibía estas amenazas desde hace más de un mes a través de mensajes que llegaban a su celular, hecho que le comunicó en varias oportunidades y aseguró que su vida estaba próxima a acabar.

“Hermana, yo ya me voy, van a matarme. Él nunca salía y este fin de semana se fue a bailar y faltando un metro y medio para llegar a mi casa le balearon” contó su hermana Carmen quien aseguró que la víctima no acudió a la comisaria del sector para formalizar una denuncia.

La familia aseguró desconocer el motivo por el cual recibía las amenazas y señalaron también que Richard no tenía problemas con ninguna persona, razón por la que exigieron que la Policía Nacional y el Ministerio Publico puedan determinar el motivo de su asesinato y puedan capturar a las personas implicadas en el delito.

Los restos mortales del estilista son velados en la calle 14 con Pénjamo en el sector de Bagazán, en el mismo lugar donde fue atacado y el entierro está programado para realizarse hoy a las 11 de la mañana en el campo santo de la municipalidad distrital de San Juan Bautista ubicado en el kilómetro 18 de la carretera interprovincial Iquitos – Nauta.

(K. Rodriguez)