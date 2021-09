Sostuvo el Gerente General de ENAPU, Luis Alfonso Zuazo Mantilla



La presencia del Gerente General de Enapu, fue importante en este inicio de operaciones del terminal de pasajeros en Iquitos. El alto funcionario de la Empresa Nacional de Puertos del Perú, dijo que fue muy importante la presencia del Primer Ministro y del Ministro de Transportes y comunicaciones, en este lanzamiento y sobre todo porque recibió como máxima autoridad a la primera pasajera de este inicio de operaciones.

Sobre las bondades que va a brindar este terminal de pasajeros Zuazo Mantilla dijo que en Iquitos hay diferentes tipos de embarcaciones fluviales, los de alta gama, es decir, los “Aquas” que son usuarios de altos recursos, los que viajan a frontera y todo lo que es Iquitos y cercanías, hay para todo tipo de población, pero principalmente es para el servicio de los pobladores ribereños.

“Este terminal de pasajeros, en primer lugar, es único en el Perú ribereño. Es número uno. Segundo, brinda las seguridades del caso. Porque si vemos nosotros los demás terminales que tenemos informales, es solo a través de tablas. Acá le damos una seguridad, una tranquilidad, que se le puede atender con calidad sobre todo a las personas y que puedan embarcarse a una hora concreta, adecuada y para los servicios adecuados a todos los ribereños”, señaló.

Con respecto a la dinamización de la economía en esta parte del país, Luis Zuazo dijo, “tenemos la parte turística que los va a resaltar. Ya empezaron a venir aviones fletados directamente de Estados Unidos para los “Aquas”; eso es por un lado y por otro lado el pueblo ribereños se va a dinamizar económicamente porque va a conocer más sus ríos, que ya lo conoce por supuesto y hacer un turismo interno que pueda venir que pueda venir del Perú que es muy importante”, remarcó.

El Gerente General de ENAPU, Luis Alfonso Zuazo Mantilla, indicó que este terminal va hacer utilizado por todos los pasajeros, pero que va a tener un costo de por medio “esto casualmente es para el pueblo, es darle calidad de vida principalmente al pueblo ribereño. La construcción de este terminal ha tenido una inversión de 17 millones de soles. Nosotros hemos hecho un cálculo de aquí a unos 20 años, de cómo poder recuperar el dinero. Pero esos 17 millones han sido aportados; y quiero ser claro en esto, por el Ministerio de Transportes y comunicaciones. En este largo tiempo no vamos a considerar esos 17 millones, vamos a considerar el mantenimiento y por supuesto los sueldos de los jóvenes trabajadores de Iquitos que acompañan a los pasajeros a este trabajo”.

Luis Alfonso dejó un mensaje a los pobladores de Iquitos, “yo quiero dirigirme al poblador amazónico y señalar esta infraestructura es de ustedes, tenemos que cuidarla y ustedes deben ser fiscalizadores, que esto como esta en estos momentos, debe permanecer en el tiempo y este terminal de pasajeros está acompañado con otra obra importante que está al costado, es un módulo de atención al cliente, en el cual van a tener banco de la nación, Reniec, sunarp, en donde uno pueda hacer sus trámites sin ningún problema y aparte tiene una entrada muy bonita que va a ser con un concepto puerto-ciudad, osea no va a estar de espaldas a la ciudad, va a ser complementado con el pueblo, como puerto-ciudad”, finalizó.

(C. Ampuero)