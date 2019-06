“Estas personas son usurpadoras de terrenos”

Sostuvo el pastor Manuel Díaz, propietario del predio

El pastor del albergue “Orphans Promise”, Manuel Díaz, señaló que ninguna persona puede posesionarse de un terreno que tiene dueño y título.

Lo único que está haciendo es hacer prevalecer su derecho como propietario de estos predios. Desde hace varios días ha conversado con los invasores para que desocupen este lugar, pero no hicieron caso. Es por eso que tomó la decisión de denunciar el hecho y solicitar el apoyo de la policía para retirar a estas personas, a quienes él calificó de usurpadoras.

“Ellos saben bien claro que estos terrenos pertenecen a la misión, yo solo estoy defendiendo algo que es nuestro. Nosotros tenemos todos los documentos que así lo acreditan. Contamos con el título de propiedad, y por lo tanto estas personas son usurpadoras de algo que no les pertenece”, refirió Díaz.

El pastor evangélico manifestó que estos terrenos que se encuentran ubicados en la zona de Cabo López, siempre ha pertenecido a la misión y que por lo tanto, no va a permitir que sean invadidos por personas que no tienen nada que ver con la misión que él dirige.

Cabe señalar que la misión que el pastor dirige, funciona como centro de rehabilitación para menores en estado de orfandad y también menores infractores.

Según algunos vecinos que salen en favor del pastor Manuel Díaz, indicaron que las mismas personas que invadieron este terreno, son las mismas que cada vez que el pastor trae donaciones del extranjero, están ahí para que reciban la ayuda.

(C. Ampuero)