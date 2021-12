Abogado del Sub Cafae SE Maynas, Michel Bardales.





Michel Bardales, abogado del Sub Cafae SE Maynas, respecto al tema de unas denuncias presentadas contra los miembros del directorio del Sub Cafae SE de Maynas, a través de una entrevista realiza importantes aclaraciones desde la condición de la entidad y el nulo fundamento del demandante.

Para comprender mejor lo que está pasando, ¿el Cafae es una institución pública?

No es una institución pública que se encuentre dentro de la estructura orgánica del Estado. Puesto que su directorio está conformado por representantes de gremios sindicales y de la alta dirección de la DREL. Es decir es una institución especial híbrida que no maneja recursos públicos, sino los descuentos por faltas y tardanzas que se aplican a los trabajadores del sector Educación de la provincia de Maynas. Lo que no hace a estos servidores miembros del Sub Cafae, sino tan solo beneficiarios. Se maneja dentro del derecho privado. Su máximo órgano de dirección lo constituye el Directorio con sus diez miembros.

¿Y esto qué tiene que ver con la denuncia hecha a los miembros del directorio?

Tiene mucho que ver porque los miembros del Directorio del Sub Cafae de Educación no ostentan un cargo público por asumir las funciones en dicha institución. Por lo tanto no tienen la calidad de funcionarios públicos, en consecuencia no serían pasibles de denuncia por delitos cometidos en la función pública. Llámese peculado, concusión, cohecho, abuso de autoridad, entre otros.

¿Y qué delitos ha denunciado el señor Ríos Runciman?

Festinadamente se ha denunciado por una serie de delitos contra funcionarios públicos y funcionarios de entidades privadas. Por ejemplo el delito de abuso de autoridad y el delito de fraude contra las personas jurídicas. Asimismo ha denunciado por el delito derogado de asociación ilícita para delinquir. Lo que ahora conocemos como el delito de crimen organizado u organización criminal debidamente tipificado en nuestro Código Penal vigente. Como si los miembros del directorio estuvieran organizados criminalmente para cometer delitos, lo que es un absurdo jurídico.

¿Cómo se podría entender que no asistió a declarar ante la Fiscalía para sustentar sus denuncias?

Que es una irresponsabilidad del denunciante inasistir a las citaciones que le hace el Ministerio Público. Y no habiéndolo hecho en cuatro oportunidades genera cierta suspicacia de una conducta presuntamente maliciosa y acosadora. Esta primera denuncia fue archivada por la Primera Fiscalía Penal Cooportativa de Maynas.

Sin embargo, se conoce que volvió a realizar otra denuncia contra los actuales miembros del directorio, ¿cuál es la reacción de ustedes?

Al sentirse evidentemente hostigados cada uno de los miembros del directorio han decidido interponer de manera individual una querella criminal contra esta inescrupulosa persona que sin contar con idea clara de los delitos que denuncia y sin haber aportado mínimamente indicios que ameriten la apertura de una investigación preliminar, persiste en su equivocada idea y malintencionado propósito de denunciar por denunciar. Seguramente esta vez también no se presentará a rendir su declaración ante la Fiscalía.

¿Qué efectos negativos les ha ocasionado esta denuncia a la institución?

Genera una deliberada desinformación en la comunidad educativa y el público en general, al generar la idea de que el Sub Cafae es una institución pública que debe rendir cuentas a todo el mundo, y que cualquier trabajador del sector educación puede solicitar información. Lo que no es así. Es como si a una entidad financiera del sector privado cualquier persona le solicitara sus estados financieros. Lo cual no sería jurídicamente posible. Es la razón porque estas denuncias no tienen fundamento alguno. Es por eso que el denunciante no se presenta a declarar”. (DL)