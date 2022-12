Los vecinos de la intersección de la calle 8 de Noviembre con pasaje 1 de Julio del asentamiento humano Ciudad Jardín, distrito de Belén, denunciaron que son afectados debido a que las aguas servidas del desagüe de la zona afecta a todo su vecindario.

La vicepresidenta de la junta vecinal, Mirta López aseguró que este problema se presenta desde hace cinco meses, debido al bloqueo del caño ubicado debajo de un puente en la construcción de la carretera Cabo López.

“El caño que pasa por debajo del puente de la entrada a Cabo López está bloqueado, eso impide que las aguas servidas del desagüe tengan un normal recorrido, afectando a más de 400 familias”, explicó la dirigente vecinal. Durante estas semanas no registran inconvenientes debido a los días de intenso sol, pero aseguraron que una lluvia de intensidad, leve, moderada o fuerte, puede ocasionar inundaciones que tardan días en normalizarse. “La gente tiene que usar botas para poder sacar a los niños hacia la parte seca y de esa manera llevarlos al colegio. Estamos expuestos a serpientes, roedores, y otros animales, que pueden estar merodeando por esta zona inundable” expresó la dirigente.

También los vecinos denunciaron que desde hace un mes, se incrementaron las enfermedades provocadas por la picadura de los zancudos. “Así es, varios niños y abuelitos se enfermaron con dengue. Gracias a Dios no fue de gravedad, pero no van a esperar que eso pase, para que recién atiendan nuestro reclamo” refirió una moradora.

Los vecinos de esta zona, realizaron una protesta para exigir la atención del alcalde de Belén, Gerson Lecca y del gobernador regional, Elisban Ochoa, a quienes piden su inmediata intervención en la empresa constructora, para corregir los inconvenientes que ocasionan en los alrededores de la obra en ejecución. (K. Rodríguez)