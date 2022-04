Expresó el consejero regional Francisco López, agregando que el director ejecutivode ese organismo Ing. Agrónomo Víctor Soto, debe rendir explicaciones.

Se refiere al Organismo Público Infraestructura para la Productividad (OPIPP) que fue creado por la gestión de Vásquez Valera, con el único objetivo de ejecutar la millonaria obra del alcantarillado de Iquitos. Obra que al final no sirvió a nadie y que ahora, desgraciadamente es un elefante blanco, viejo e inservible.

Ha llamado poderosamente la atención lo que vienen manifestando los consejeros regionales Francisco López y Josué Iracude, quienes están tras la pista de una abultada información en cuanto a que la presente gestión regional, siendo director ejecutivo de OPIPP el Ing. Víctor Soto, se estaría gastando como 9 millones de soles en servicio de consultorías para la supervisión y elaboración de expedientes técnicos para la puesta en marcha del sistema de gravedad del lote 1 y 2 del alcantarillado.

“Desde hace 10 días he solicitado que el Ing. Víctor Soto, venga a la sesión del consejo para que responda a un pliego de preguntas que tenemos para él sobre el presupuesto de OPIPP. ¿Quiénes son las empresas que han estado ganando sumas millonarias?

En 3 años él no ha rendido cuentas a nadie, es urgente que se presente para que todo Loreto sepa en qué se han gastado tantos millones. No hablamos de miles de soles, acá estamos hablando que se han gastado millones de soles, y muchos en época de pandemia, donde no trabajaba nadie.

Han sacado expedientes y proyectos por 8, 6, 5, 4 millones de soles. Solicito una vez más que citen al director de OPIPP con carácter de urgencia.

Debo dar a conocer que esas consultorías y expedientes ya han sido sujetos de materia en el arbitraje, de una consultora que en su momento del alcantarillado ya ha sido llevado e incluso en el arbitraje de la empresa china y el Estado. El Estado ha ganado y no sé por qué los están solicitando nuevamente si ya en el arbitraje se han expuesto para evaluar cuáles son los daños y perjuicios. Cuáles son los recortes administrativos, qué es lo que han hecho y qué no han hecho.

Otro punto que necesitamos que aclare el director de OPIPP, es que la empresa ganadora de esas consultorías es una empresa privada donde los elementos de su experiencia, aparentemente, no coincidiría con la realidad. Su experiencia sobre que han dado servicio en lugares públicos data de la época de pandemia, cuando todos sabemos qué en una pandemia absolutamente ninguna empresa de ese tipo ha funcionado.

Y esto es solo uno de los muchos puntos que están en agenda, puesto que los montos a contratar estarían sobrevalorados. Queremos conocer la realidad de lo que ha venido pasando en la OPIPP. Están saliendo obras, supervisiones, consultorías, expedientes valorados en millones de soles y eso necesita de una explicación.

El tema del alcantarillado, es un tema sensible para toda la población de Loreto. Se hizo una mala obra en la época de Yván Vásquez, y ahora otra vez con una consultoría por 9 millones de soles, cuando todo eso ya se ha visto en la etapa del arbitraje. Esto tiene que ser aclarado” habló fuerte López Robles.