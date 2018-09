Luis Luzuria Garibotto, presidente de la Federación Nacional de Fonavistas del Perú,

Les piden 50 soles para un carnet y 100 soles para aparecer en las próximas listas de pago.

“Las bases han solicitado mi presencia para denunciar por estafa a Fausto Arias y Guidaite Zavala”

Un momento difícil para los fonavistas que se habrían agenciado de dinero para pagar unos 150 soles por un trámite que a decir del representante de la Federación Nacional de Fonavistas del Perú, no deben hacerlo; y que este lunes harán la denuncia pública a fin de que el Ministerio Público intervenga en este caso, donde se desconoce cuántas personas serían las afectadas.

“Hemos venido para esclarecer los procedimientos que se deben realizar para el cumplimiento de la Ley 23625, además porque acá hay personas que están estafando a los fonavistas de Iquitos pidiéndoles 50 soles para un carnet y 100 soles para aparecer en las próximas lista de pago”, declaró Luis Ezequiel Luzuria Garibotto, presidente de la Federación Nacional de Fonavistas del Perú.

Para cometer esta estafa, “han empezado a tocar nuestros nombres tanto del señor Silvano como de quien le habla, creando una serie de noticias difamantes y calumniosas, por eso las bases han solicitado mi presencia y esclarecer este tema, y comenzar hacer las acciones a partir del día lunes (hoy) y denunciarlos por estafadores”

Manifestó que tiene conocimiento que los implicados son las personas de Fausto Arias Escalante y Guidaite Zavala Riviera. “No los conocemos, yo no los conozco en particular. Y hay un miembro de la comisión del gobierno, el señor Zavala, que ya lo hemos denunciado en otras bases”.

Indicó, que Guidaite Zavala ya fue denunciado en otras bases de los fonavistas, “supuestamente es miembro de la comisión de la Ley, pretende cobrar, hacer listas. Cobra 100 soles, 150 soles, con el cuento que van a salir en las próximas listas”.

Agregó: “De esto tiene que tomar cartas el Ministerio Público y tiene que hacer llegar esta situación a la comisión del Ministerio de Economía y Finanzas, porque ellos no pueden cobrar plata para hacer las listas que salen a raíz de que la ONP o el empleador público o privado informa que lo tiene registrado al fonavista en su base de datos. Esa es la forma como salen en la lista”.

El presidente de la Federación indicada, explicó: “La comisión toma esa información y lo programan para la lista de pagos. No es porque venga un tercero miembro de la comisión y les cobre 100 soles para colocarlos en la siguiente lista de pagos. Eso es lo que está dando a entender este señor.

Están generando expectativa, hay muchos fonavistas que todavía no salen en las listas. Recién están por cerca del millón, de los un millón 800 mil fonavistas. Todavía falta mucho más. Entonces aprovechándose de esa situación pretenden generar cobros indebidos, ilegales, y vamos a hacer las denuncias, porque el Ministerio Público tiene que tomar cartas en el asunto.

A la comisión de la Ley tiene que emplazarse al presidente de la comisión, al secretario técnico de la comisión del Ministerio de Economía y Finanzas, porque miembros de su comisión están cobrando por hacer listas y eso es gravísimo, eso es estafa.

Los trámites que el fonavista tiene que hacer es su acreditación. La Ley establece dos cuestiones concretas. En primer lugar la devolución a todos los trabajadores de sus aportaciones del 79 al 98 que se encuentran registradas en los libros de planillas de sus empresas donde laboraron. Ese es el punto central.

El fonavistas tiene que acreditar su condición de beneficiario. Cómo lo acredito? Recurrimos a lo que la ley establece, son cuatro fuentes: La ONP, las AFPs, los empleadores públicos y los privados. Entonces yo como fonavista recurro a lo que corresponda y solicito mi acreditación, con esa acreditación le solicito a la comisión que me incorpore al padrón de la ley, para que me entregue mi certificado con el monto completo y me puedan devolver mis aportaciones.

Eso es lo que tiene que hacer el fonavista, no hay nada de que tiene que pagar para que le pongan en listas. La incorporación es al padrón no a las listas. Una vez que estás en padrón sales en las listas”.

Aclaró que “el dinero de los fonavistas son aportaciones privadas y esos dineros privados el gobierno le dio otro uso y los prestó, los invirtió. Ya ahora que ya salió la ley de devolución de ese dinero se ha formado una comisión que tiene que administrar, tiene que recuperar esos dineros.

La comisión tampoco nos dice nada de cómo están liquidando nuestro patrimonio. Nos hemos reunido con el Contralor General de la República, con la Defensoría del Pueblo, con el Fiscal de la Nación, con el presidente de Fiscalización del Congreso de la República, y Presupuesto, y en conjunto hicimos una acción y a partir de la primera semana de agosto se inició el proceso de auditoría desde la Contraloría, para ver cómo se viene haciendo el proceso de liquidación de nuestro dinero que debe regresar a sus dueños, que es el fonavista.

Pero, no sabemos cómo están liquidando, no sabemos cómo se están haciendo los remates de las propiedades, no sabemos cómo se están refinanciando las deudas con las empresas de saneamiento, con las empresas de electrificación, no sabemos cómo se está haciendo el problema con los prestatarios del Banco de Materiales, y otros.

Esos dos procesos de identificación del fonavista y de hacer el seguimiento de la liquidación de nuestro patrimonio, es lo que venimos haciendo como Federación a nivel nacional, porque eso es lo que manda la ley”

(Diana López M.)