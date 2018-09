Declaró Manuel García Morey, actual director regional de la Producción.

Antes de ello mencionó que también están haciendo lo posible para colocar un baño en el primer piso para las personas que padecen alguna discapacidad o tienen habilidades diferentes. “Tenemos que hacerlo para cumplir con lo que manda la normativa, pese a que a los directores les han enviado oficios solicitando un servicio higiénico especial, no lo han hecho. Nosotros trataremos de hacerlo, así como un acceso al segundo piso” contó García.

Mencionó que había estado visitando el embarcadero de pesca artesanal “La Punchana”. “Se tiene que adecuar a ciertas exigencias del ministerio para cubrir algunas necesidades como por ejemplo el proceso de frío que les exigen a los pescadores artesanales. Tiene que haber hielo para que coloquen el pescado y así ofrecerlo a las personas. Estamos viendo la posibilidad de ayudarlos en cubrir algunos aspectos”.

De otro lado, respecto a la falta de pago de las AFP a algunos trabajadores de la dirección de la producción, respondió: “Somos una unidad rendidora todo se maneja en la central, he dialogado con algunos miembros del sindicato y me han hecho conocer el tema. Envié a una persona para que averigüe del tema y hasta ahora no nos dan respuesta. Pienso que son casos aislados de algunos trabajadores, pero que es muy importante resolver” concluyó.