Expresó el presidente de la junta de fiscales provinciales Juan Ochoa Sandoval.

Agregó que en gran parte se debe a que parte del personal fiscal está saliendo de vacaciones.

Ayer el presidente del país Martín Vizcarra, hizo pública la denominación del año 2019 como: “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”. Esto a fin que el mensaje de dicha lucha cale profundamente en la memoria de los ciudadanos a modo de advertencia y de concientización para que los casos de corrupción disminuyan en el país, impidiendo así que sigan minándolo de manera grosera e impune.

Sin embargo, en estos primeros días del año, en el área donde están ubicados los despachos de las fiscalías anticorrupción se ha notado una ausencia de personal preocupante. Lo que definitivamente provocará una parálisis en la celeridad que muchos fiscales venían imprimiendo a los diversos casos, sobre todo, a los casos denominados como emblemáticos.

Sobre esa inquietud y otros temas, se pudo dialogar con el actual presidente de la junta de fiscales provinciales de Loreto, Dr. Juan Eriberto Ochoa Sotomayor, fiscal titular por estos días coordinador de las fiscalías anticorrupción.

¿Doctor cuál es su apreciación sobre la coyuntura del ministerio público, el cambio del fiscal de la Nación?

-Existe una auto composición dentro del ministerio público. Lo que es de criticar es que no se solucionó de manera inmediata con los supremos. Nosotros somos una institución jerárquicamente organizada. En este aspecto los que tienen que solucionar son los fiscales supremos y lo están haciendo.

Esto va a traer una mejoría a la institución. Es algo positivo, la población se dará cuenta de eso. En Iquitos seguimos trabajando fuerte, igual. El ex presidente de la junta de fiscales (Niño de Guzmán) no respaldó al fiscal supremo saliente (Chávarry), sino la institucionalidad y así lo hicieron varios presidentes de juntas de fiscales del Perú.

La doctora Zoraida Ávalos, ha dicho que respaldará a los fiscales que luchen contra la corrupción ¿cómo lo harán, ahora vemos que en estas oficinas anticorrupción hay menos personal, les falta logística y recursos humanos?

-No nos queda otra cosa que seguir trabajando y vamos a tener que solicitar algún tipo de ayuda a efectos que nos brinden a gente técnica, peritos ingenieros, contadores para nuestro quehacer diario en las investigaciones respecto a los delitos de corrupción de funcionarios.

Estamos tratando de dar celeridad, pero como ven tenemos menos personal, también por una parte es por su derecho a que gocen de vacaciones. Un poco que las toman cuando también salen los trabajadores del poder judicial. Aparentemente no se avanza más rápido, pero nosotros como fiscales estamos en los despachos, los que van de vacaciones son los asistentes.

Las nuevas autoridades tendrán que ver y no caer en delitos o infracciones administrativas. Cada vez la tecnología avanza y ello permite de manera más rápida el contraste de hechos que puedan cometer para saber si está bien o está mal. También acá tiene que ver mucho la Contraloría de la República y nosotros como fiscales.

¿Cuál es exactamente la tarea del presidente de la junta de fiscales provinciales de Loreto?

-Somos el nexo en lo que respecta a los fiscales superiores y provinciales. Velamos por los fiscales provinciales y adjuntos. Se ve la infraestructura que utilizan, como una especie de bisagra entre los provinciales y los superiores.