Dr. René Chávez, director regional de Salud de Loreto, para combatir el dengue

También tras unos impases en DIREMID están licitando la compra de medicinas

“Tenemos que ser tajantes para poner orden…no se puede dejar de priorizar los medicamentos”

“Si no se hace la fumigación va ser crítico para el próximo año”, advirtió el director regional de Salud de Loreto y graficó que el 2012 se tuvo más de 60 muertes por leptospirosis y por dengue, y que en estos años no se ha tenido casi dengue porque se ha trabajado lo preventivo promocional y lo epidemiológico en toda la región.

Sin embargo la advertencia que lanzó es preocupante. “Ahorita estamos solicitando presupuesto porque Salud no tiene, necesitamos medio millón de soles para poder fumigar en estos últimos meses”. En la práctica solamente mes y medio del 2018, y se espera logren la fumigación.

Respecto a otro tema preocupante que es el pago de locadores pendientes informó que están gestionando en Lima para que puedan cerrar la brecha de recursos humanos. En otras palabras les puedan cancelar sus remuneraciones pendientes.

Indicó que tras unos impases con DIREMID recién se está licitando la compra de medicamentos para las postas y centros de salud. “Se han hecho los cambios necesarios en la dirección regional de medicamentos para que puedan garantizar los medicamentos, que no puede faltar. Eso es lo principal, dentro de la prioridad el medicamente tiene que estar garantizado”.

Comentó “No podemos estar a estas alturas queriendo hacer una licitación solamente porque algunos trabajadores de DIREMID no priorizan esto. Debemos nosotros ser tajantes para poner orden en los medicamentos de toda la región”.

El director de Salud expresó en general “Estamos listos para la transferencias, como han visto hoy se han hecho las exposiciones de los avances, lo que estamos trabajando y la planificación, porque hay estrategias que no se pueden planear para una sola gestión, sino para 20 a 25 años para poder tener resultados. Tienes que proyectar al futuro para una solución sostenible al tema de salud en Loreto”.

Invocó a que se solucione la huelga porque está generando retrasos que repercutirá negativamente el próximo año 2019.

EMERGENCIA PARA JUANCITO

El Dr. René Chávez, agregó que “Ya hay una declaratoria de emergencia para Juancito, ayer (martes) se firmaron los anexos en el ministerio de Salud para la distribución de presupuesto. Casi 800 mil soles, para el tema de medicamentos, referencias, combustible, vuelos, atención primaria, charlas, todo lo que es atención primaria de la salud”.

REPLICARÁN EXPERIENCIA DE YURIMAGUAS

Destacó el trabajo y experiencias desarrolladas en Yurimaguas, donde sí es realidad “Cero Colas” y se espera implementar esta y otros experiencias en todos los hospitales y establecimientos de Salud de Loreto. Replicar la experiencia del hospital viejo de Santa Gema”.

Acotó “Justamente estamos en el tema de la planificación de poder reforzar el tema de atención primaria para poder descongestionar los hospitales. No todo debe ir a un hospital que solo debe recibir emergencias y urgencias médicas. Esperemos que la huelga termine pronto para poder hacer efectivo este trabajo”.

Precisó que “las referencias que venían a nivel de toda la región de más menos 3,200 que tuvimos el año pasado, este año hemos disminuido a 2,200; casi mil referencias y disminución de costos operativos. Esto significa que al poder aumentar las provincias de especialistas, disminuyen las referencias porque se resuelven los problemas allá”.

(Diana López M.)