“Estamos rogando que la UCP se licencie, de lo contrario la población no licenciada se triplicará”

Lo que generaría un caos al quitársele la oportunidad de estudios a miles de jóvenes.

Explicó el ex rector de la UNAP y de la UPO a la que Sunedu no licenció.

Fueron las declaraciones del Ing. Forestal José Torres Vásquez, en cuanto al péndulo de espera para conocer finalmente la decisión de Sunedu en torno al Licenciamiento de la UCP.

“Hablando desde un punto de vista positivo; ojalá que todo el proceso que empezó Sunedu hace unos años, sea para mejorar la calidad de educación universitaria. Pero el lado que nos preocupa es el de las universidades que no han sido licenciadas, y a los jóvenes hay que garantizarles la continuación de sus estudios de acuerdo al Reglamento que la misma Sunedu ha estado emitiendo.

Hasta el mes de setiembre 2019 solo el 3% de estudiantes de universidades no licenciadas, había asegurado su pase a una universidad licenciada. Supongo que ese porcentaje ha mejorado en el tiempo. Pero también tenemos 165 mil estudiantes de universidades no licenciadas que van a buscar un cupo en universidades licenciadas.

Por mi experiencia, lo que veo es que los estudiantes van a buscar la universidad pública porque es gratuita y licenciada. Entonces el acceso a la universidad pública se vuelve complicado. En Loreto la pensión universitaria tenía una mensualidad de 400 soles, ahora si quieren una licenciada en Lima, les costará 7 u 8 veces más.

Ahí están los atajos y esos atajos deben irse resolviendo rápidamente para que no genere frustración entre los 165 mil estudiantes. Esa cifra puede pasar fácilmente los 200 mil estudiantes. Se le ha dicho a Sunedu en caso de la universidad privada que no puede poner los mismos estándares para la “Pacífico” o “Universidad Católica” de Lima, con universidades como la UPO ya que la diferencia de pensiones es entre 8 y 10.

Loreto es una de las regiones más pobres y aisladas del Perú. El ingreso familiar es bajo, la situación económica es difícil. En la UPO había entre un 40 a 50% de morosidad. El asunto de investigación, todos queremos que se investigue y para eso se necesita grandes recursos y el sector privado nunca los va a tener. Tiene que ser el Estado el que invierta más.

En el caso de la UCP todos estamos rogando desde fuera que sea licenciada, de lo contrario la población no licenciada se va a triplicar. Vamos a tener entre 7 y 8 mil estudiantes y la UNAP solo tiene capacidad para 10 mil, entonces de un día a otro que quiera recibir esa carga, sería un enorme caos.

Rogamos que se licencie para que los jóvenes tengan las oportunidades que requieren. Otra cosa, si la UCP se licencia, si le dan unos 6 años, para sostener las nuevas condiciones de calidad; va a tener que duplicar sus pensiones. Hay una puerta abierta, pero es algo muy difícil para los padres de familia y eso nos preocupa mucho”, expresó el Ing. José Torres.