Señaló el director regional de ese sector, Abog. Rúler Cárdenas.

Dio a conocer que durante los últimos años el personal nombrado ha estado relegado, sin desarrollar su potencial técnico, lo que quiere cambiar ahora.

“En la dirección de energía y minas hemos encontrado desarreglos, desórdenes, por lo que una de las directivas del gobernador fue la de “ordenar la casa. Y eso significa repotenciar al personal de planta que no estaba cumpliendo su labor. Y ello no porque no quisieran, sino por un asunto de los jefes de ese entonces. Los nombrados no pudieron desarrollar su potencial.

¿Que se ha hecho? Se ha ubicado en lo que es su dirección técnica y así puedan dar más allá de sus capacidades como estaban dando antes. Hay que trabajar con el personal de planta. De otro lado, hemos encontrado equipos que no respondían a cuestiones técnicas, todo ello ha llevado un tiempo para poder ordenar y encontrar la ruta. Recién tenemos un panorama claro de las direcciones, es un tema delicado”, mencionó Cárdenas.

Se viene la “Expo Amazónica” (mes de agosto) ¿cuál será la participación de la dirección de energía y minas?

-Energía y minas es un ente articulador de promoción del desarrollo en los campos de electricidad, hidrocarburos, minería, vinculados a asuntos ambientales. De lo que se trata es de vender la imagen que sí se puede hacer minería, sí trabajar los hidrocarburos en vinculación directa con el respeto al medio ambiente. No podemos depredar, sí se puede trabajar con sostenibilidad.