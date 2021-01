Clara Bustamante, de Promoción de la Salud de DIRESA, respecto a las medidas anti Covid-19.

Se requiere el esfuerzo de todos, pero lamentablemente no todos van al mismo ritmo, por lo que vienen realizando permanentes coordinaciones y reuniones para fortalecer la lucha contra el Covid-19, básicamente en lo que se refiere a entidades públicas.

“Estamos priorizando la comunicación personalizada”, ha señalado Clara Bustamante de Promoción de la Salud –PROMSA de la Diresa. Estamos trabajando fuerte con las instancias”.

Vienen compartiendo disposiciones como las establecidas en la Diresa respecto al uso del aire acondicionado, por ejemplo. “Se ha dispuesto que el aire acondicionado se use por horas y que se mantengan las puertas abiertas para la circulación de aire”.

Comentó que se tienen que hacer las adecuaciones dentro de las estructuras con que se cuenta de manera que de trabajador a trabajador haya un mayor control, un mayor cuidado.

“Hay quienes están en tratamiento en sus hogares, se viene realizando la desinfección, incluso habrá una jornada de desratización. Venimos haciendo una atención integral”, en entidades.

Agregó que las entidades también están evaluando sobre el tema del trabajo remoto, “hay trabajadores que se exponen y esto se va regulando”.

Consideró que se tiene que seguir sensibilizando al público interno en las entidades, porque no están cumpliendo con usar las mascarillas, limpieza de las manos y tener dentro del ambiente las mismas precauciones de guardar las distancias. (DL)