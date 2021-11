Publicidad

Dio a conocer el Abog. Samuel Eguren Arévalo.



Aparte de abogado, es un ciudadano preocupado por los hechos irregulares que ocurren en Loreto. Como el caso de violencia generado por Ary Oliveira, gerente de sub cafae, contra un periodista.

“Hemos pedido que nos digan mediante qué documentos han contratado a esa señora y si cumple con los requisitos o no. También cuál es su nivel profesional para tener el cargo de gerente que ostenta.

Hasta donde sabemos está teniendo un incremento patrimonial visible de manera célere y que la Sunat debe intervenir. Hemos ido ante la Sunat a solicitar que le fiscalice sus bienes adquiridos en los últimos años.

Incluso en alguna oportunidad se le apreció en fotos al lado del gobernador Elisbán, en la ciudad de Lima, en restaurantes elegantes. Ella maneja mucho dinero y no se sabe de dónde.

También estamos pidiendo sobre el empresario Vela Llerena de la empresa “Sagitario” y otras. Él es uno de los proveedores estrellas del gobierno regional, también hemos pedido a esa institución por transparencia, un informe de todo lo adquirido en los últimos años por ese proveedor a fin de cruzar con Sunat” explicó el abogado.