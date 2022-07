Presidente de la Corte de Loreto también señaló con preocupación que las demás instituciones, como la Policía, que, dentro de sus funciones trabaja en primera línea frente a la inseguridad ciudadana, también sufre las carencias presupuestales que le impiden hacer frente a este problema social.



En el “Congreso Internacional de Flagrancia: La Criminalidad como flagelo, las unidades de respuesta efectiva”, que reunió la última semana a expertos del Derecho, nacionales y del extranjero, entre ellos, el doctor Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto tuvo una notable participación e hizo referencia a la principal problemática que se vive en el departamento de Loreto.

“En la región en la cual yo presido la Corte, estamos invadidos de narcotráfico y lavado de activos, junto con estos viene una delincuencia generalizada que utiliza las armas de fuego, y ahora los delitos contra el patrimonio son con este armamento, y nuestra Policía Nacional no está capacitada para enfrentarse a este tipo de delincuencia.

Asimismo, estando en Trujillo, previo a este Congreso, al ver el noticiero de un canal nacional, recibí impactado una noticia que daba cuenta que el departamento de seguridad de los Estados Unidos le está diciendo a su gente que no venga al Perú porque la delincuencia se ha híper incrementado y es un riesgo venir a nuestra patria, con todo lo que significa esto por el daño económico, el turismo, y la imagen internacional que se forma. Luego, para venir a este auditorio, en la radio, el comentarista nos decía que se ha incrementado en el departamento de La Libertad el secuestro de personas, una nueva modalidad. La criminalidad nos está rebasando, si no nos rebasó ya.

Es más, ha habido temor con la decisión que hubo en Piura respecto a un policía que abatió a un delincuente. Si tenemos que hablar de política pública criminal, este no es un tema simplemente de derecho procesal, el derecho penal viene al final. Así se dijo años atrás y sigue siendo válido.

Sin embargo, hay aspectos que es preciso tener en cuenta, así por ejemplo, lo que aparece en un video como prueba, la policía podría ahorrar todo el tiempo que significa sistematizarlo en la comisaría, al hacer un acta, y ser objeto de posibles malos manejos que muchas veces han ocurrido (manipulación de las pruebas). En ese sentido, es importante reevaluar estos procesos para su mejora”.

CSJ Loreto