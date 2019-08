“Estamos gestionando para ver cómo le pagamos al personal impago de Hemodiálisis”

Declaró el director del hospital regional, Galo Gastelú Arévalo.

Conociendo la preocupante situación por la que atraviesa un grupo aproximado de 25 pacientes con insuficiencia renal crónica desde el pasado sábado en el hospital regional, se pudo entrevistar al director del nosocomio, Galo Gastelú Arévalo.

“La problemática de hemodiálisis es amplia. El hospital regional en aras de seguir atendiendo la demanda de pacientes con problemas renales, abrió un cuarto turno desde que empezó el año. No podemos dejar de atender, ellos no pueden quedar en situación de abandono.

El hospital consciente del problema presupuestal ha realizado un análisis de costeo de lo que vale cada insumo, cada servicio que llega a costar una diálisis. El SIS paga 280 soles por cada sesión, pero en el hospital regional saca un costo de 380 soles por sesión de diálisis”, habló el director.

¿Y el SIS no manda presupuesto para pago de personal?

-No nos manda el presupuesto correspondiente a lo que cuesta en el hospital regional de Loreto. El 3 de julio hemos tenido una reunión con el Dr. Diego Venegas, director ejecutivo de FISSAL, le hemos hecho conocer el estudio realizado sobre el costo en este servicio. Se ha firmado un acta y el Fissal se ha comprometido en actualizar la estructura de costos para diálisis, lo cual está sustentado en la lejanía de la Amazonía para que Fissal aumente el presupuesto para el hospital regional de Loreto.

¿El dinero es para insumos, medicamentos, no para pago de personal?

-Hasta el 85% debe ser usado en insumos, y el 15 en pago recursos humanos. Existe una permisibilidad dentro del 85% del 15% para usar el 30% en pago de recurso humano. La semana pasada en Lima, igual me he reunido con Erika Venegas del SIS, hemos pedido la inmediatez de la inyección presupuestal de 1´779 mil soles. Esto debe ser inyectado en el mes de setiembre.

¿Y por qué no se paga desde hace 4 meses al personal que brinda servicio en hemodiálisis?

-Estamos gestionando para pagarles, vamos a ver la forma de dar solución a ellos. Hemodiálisis cuenta 12 enfermeras que brindan servicio en ese turno, ya veremos la forma cómo pagar. Una enfermera gana 1,500 soles al mes por 150 horas de trabajo.