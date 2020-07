“Estamos gestionando con el gobierno regional para que nos ayude a pagar deudas de mayo y junio”

Declaró la directora del hospital regional, Mercy Panduro, agregando que no cuenta con recursos para seguir contratando a personal.

Recordó que las anteriores gestiones podían seguir contratando a personal porque el gobierno regional les lanzaba una especie de “salvavidas” con plata del canon para pagarles, pero que ahora con el canon 0 que llega a la región, no se vislumbra esa posibilidad. Y el hospital regional no está generando recursos propios, ya que están cerrados la mayor parte de los servicios.

“El hospital regional debido a la avalancha de pacientes que hubo, contrató a personal por terceros más o menos unas 250 personas. Sabían que el empleo era máximo por 3 meses en el marco de la pandemia y que al concluir, éste llegaba a su final.

Este año salió un DU que prohíbe contratar a personal por terceros y si fuera necesario solo se contrataría si se tuviera presupuesto y el hospital no lo tiene.

Vengo conversando con el gobierno regional para que nos ayude a pagar la deuda que tenemos con terceros que estuvieron en mayo y junio. No es verdad que estén saliendo unos, para que entren otros. Es falso.

De otro lado directora ¿cuántos pacientes actualmente y si es que ya se exterminaron las bacterias del nosocomio?

-Casi 60 pacientes, el 90% llega de periferia. En este ambiente que se ha adecuado en el área de emergencia tenemos a tres personas con ventilación mecánica que este miércoles temprano serán ya subidos a UCI que se tuvo que cerrar por la bacteria intrahospitalaria. Se ha hecho una reingeniería total para evitar la contaminación.

El hospital ha quedado prácticamente sin especialistas ¿ya están contratando o todavía?

-Tuvimos la aceptación de varios especialistas a inicios del mes de junio, se dialogaba con ellos, pero ahora último nuevamente se comunicaron y ellos respondieron que gracias porque ya habían conseguido trabajo en Lima.

Ahora para el hospital de campaña covid, que debe concluirse en agosto, se necesita a 20 especialistas, pero solo se interesaron 5 y de ellos tres ya encontraron trabajo en otro lado, quedando solo dos para Iquitos.

Luego la directora junto con el doctor Christian Carey, subieron al segundo piso donde están los ambientes de recuperación covid observándose a pocos pacientes. Pasaron hasta los ambientes de cuidados intermedios, donde ya se han colocado los monitores en las paredes y se ha desinfectado el espacio donde antes estuvo alojada otra bacteria intrahospitalaria.