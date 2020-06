Coordinadora regional del CEM, Helen Vásquez

Este año 2020 en lo que respecta a los meses de enero a abril se han presentado 463 casos atendidos. Informó Helen Vásquez, coordinadora del Centro Emergencia Mujer-CEM Loreto, del Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables.

“Estos meses en comparación al año pasado en términos estadísticos, estamos en un promedio de 150 más allá de la demanda, se ha tenido una respuesta y una acogida también por parte de la población”, manifestó la funcionaria.

Han tenido casos de personas que sienten que con su pareja no están bien o no pueden manejar situaciones diferentes o difíciles y llaman a la Línea 100, para consejería y orientación. “No todos los casos arriban en una denuncia”, acotó.

Muchas veces los que acceden a estas líneas, sean niños, niñas, adolescentes, piden orientación de qué hacer en situaciones que los incomodan. “Cuando ya es un delito, sí o sí como Estado tenemos la obligación de interponer la denuncia y que el proceso siga”.

Detalló: “Cuando se ubican casos donde no sabemos cómo manejar nuestras emociones, sentimientos, nuestras formas de enojos, es en esta situación que nosotros podemos acceder a esta Línea 100 porque me van a orientar, me van enseñar, me van a permitir una reflexión.

Precisó que la Línea 100 no queda en una simple llamada.” Yo llamo y señalo que necesito ayuda, orientación, puedo canalizar para que me atiendan unos psicoterapeutas, para poder mejorar nuestra situación de vida. No se trata de que vamos a llenar las cárceles”.

El mensaje es que queremos una vida libre de violencia, que se modifiquen algunos patrones que están enraizados ahora. “Ayer tuvimos un caso de una adolescente de 14 años que su papá le había hecho tocamientos y ellas se sentía incómoda, no podía identificar, llamó a la Línea 100 y dio algunos detalles, entonces ahí pudimos darnos cuenta que no era una simple sensación, sino que ya había un delito de por medio lamentablemente”.

Esta Línea 100 permite que se identifique qué es lo que está ocurriendo. “Muchas veces tenemos personas adultas que dicen, esto me pasaba cuando era una niña, pero no había identificado, no sabía qué era, nadie me dio ayuda. Estamos para escuchar a la población, a mujeres, también a varones”.

La Línea 100 es una llamada gratuita desde cualquier teléfono sea público, privado, de cualquier naturaleza, donde se encuentran operadores que son psicólogos, trabajadores sociales, abogados, quienes van a poder orientar y canalizar cualquier tipo de denuncia. “Esto es importante para ver cómo disminuimos los índices de violencia aquí”. (Diana López M.)