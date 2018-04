Dio su palabra el nuevo director de salud, Dr. Guillermo Angulo Arévalo.

Hoy a las 8 am. recorrerá hospitales al lado del jefe nacional del SIS y el congresista Jorge Meléndez.

Mientras que a las 3 de la tarde se reunirá con el jefe nacional de la Superintendencia de Salud, SuSalud, en la Casa de la Amistad, para tocar temas del sector y de lo que viene ocurriendo en Loreto.

“En buena hora que lleguen, eso demuestra que están preocupados porque los presupuestos del SIS sean utilizados de la mejor manera. Los insumos médicos, los medicamentos y el equipamiento.

Si optimizamos todo estaremos ofertando una buena atención al paciente, un buen trato y empatía. Pero eso quizá concluya en la farmacia hasta donde van y no encuentran el medicamento que los ayude a recuperar su salud. Para todo eso se deben optimizar los recursos destinados por el SIS”, declaró.

Doctor ¿el anterior director dijo que pagarían el incentivo único después de Semana Santa porque la plata enviada por el MEF ya está en Diresa, por qué no les pagan a los administrativos?

-He conversado justamente con los trabajadores del gobierno regional y me han dicho que ese dinero en efecto ya llegó a Diresa, y ahora lo que se tiene que hacer es viabilizar el pago porque se está dilatando mucho en el tiempo. La idea inicial fue que se dé ese incentivo a todos los trabajadores administrativos por igual, pero he tenido una reunión con el jefe de recursos humanos, con el administrador y la jefa de economía, quienes me han explicado el asunto.

Ellos refieren que del monto enviado no se tiene que repartir a todos los trabajadores por igual ya que hay escalas. Pusieron un ejemplo de un trabajador X, para quien su incentivo sería de 600 soles. Mediante una regla de tres simple que se saca del monto total que es 97 mil soles; sale un porcentaje y eso no les corresponde.

Eso en ese ejemplo, de acuerdo al incentivo que saca el trabajador. Los F4 tienen un incentivo homogéneo. A ese monto se hace la regla de 3 del monto total y les estaría correspondiendo lo que sale del resultado matemático, un poco mayor al otro”, explicó.

¿O sea, sus funcionarios le han dicho que no les pagan aún hasta que terminen de sacar los montos por una regla de 3 simple?

-Hubo cambio de funcionarios por eso de pronto ha sido el retraso. Y otro que hubo una orden que dio el gobernador para que se pague a todos por igual, pero ahora con la explicación que me han dado veo que es un poco diferente. No sería correcto que unos que tienen un incentivo de 600 frente a otros que tienen un incentivo superior, el monto salga igual.

¿Cuándo solucionan esa controversia para que les paguen, eso es lo que finalmente quieren los trabajadores?

-Tiene que ser en esta semana. Le he dado la orden al jefe de recursos humanos para que se comunique con el gobernador y que le explique lo que me ha explicado y así se pueda entender y de inmediato se proceda a los pagos.

Yo quiero a funcionarios que sean ejecutivos, que no dilaten el tiempo cuando se tiene que dar solución a las cosas de manera rápida, hay que ser ejecutivos y eso se logra con el diálogo. No es lo mismo pagar en 24 o 48 horas que en 20 días, eso no se llama ser proactivo o ejecutivo. Hay que pagarles su dinero para que ellos se sientan contentos, tranquilos y eso también es una forma de motivación al personal.