EsSalud toma acciones ante alerta sanitaria por el síndrome de Guillain – Barré

El Seguro Social de Salud (EsSalud) implementó acciones a nivel nacional para la identificación, atención rápida y oportuna en todos sus establecimientos a nivel nacional ante la alerta epidemiológica por la presencia de casos del síndrome de Guillain-Barré en algunas regiones del Perú.

“Este síndrome autoinmune se obtiene debido a la presencia de varios agentes infecciosos como virus y bacterias, y está relacionada con deficiencias en la alimentación, así como la carencia de micronutrientes como el magnesio, hierro, vitamina c, calcio, entre otros; por ejemplo, las personas con anemia son consideradas como un grupo de riesgo para desarrollar este Síndrome”, afirmó el neurólogo Hugo Villa Becerra.

El síndrome de Guillain-Barré afecta directamente al sistema nervioso y reacciona dependiendo del organismo de cada persona, es una enfermedad más frecuente en personas adultas mayores.

“Si el paciente tiene las defensas bajas y se expone a un ambiente infectado o contaminado, no goza de una buena alimentación y/o no realiza prácticas de higiene personal tan simples como el lavado de manos, son personas vulnerables a virus y bacterias ambientales altamente propensas a despertar este síndrome”, precisó el especialista.

Señaló que las causas de la enfermedad aún no están definidas y siguen en materia de investigación. Sin embargo, es importante promover la cultura de prevención.

Síntomas y recomendaciones

El síndrome de Guillain-Barré puede presentarse con un cuadro similar a una gripe o problemas digestivos como la diarrea. Posteriormente el paciente comienza a sentir debilidad de los miembros inferiores que van ascendiendo, generando una parálisis flácida progresiva; no puede mover las piernas, pero conserva en parte la sensibilidad. Hay casos más complicados que pueden comprometer el tórax, provocando trastornos de respiración pudiendo el paciente requerir ventilación mecánica. Si usted o un familiar presentan uno de estos síntomas, acuda al centro de salud más cercano.

El estado de conciencia es normal y la persona puede hablar, a veces con cierta dificultad. Es importante señalar que esta patología no es contagiosa y es tratable. Un 60% de pacientes se recupera pasado los dos meses previa terapia y rehabilitación que incluye el aspecto psicológico.

Dato

Toda persona debe lavarse las manos antes de ingerir cualquier tipo de alimento, así como antes y después de ir al baño, esto evita el contagio y propagación de enfermedades.