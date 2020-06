“EsSalud no cuenta con un establecimiento donde hospitalizar a los asegurados en El Estrecho”

Declaró el consejero regional Josué Iracude, desde la zona.

También expresó que deslizadores del “Tambo” en época de pandemia, están abandonados.

Por lo que se ha mostrado muy molesto, ya que en estos instantes en que realmente se necesita de deslizadores para que las brigadas de salud puedan entrar a las comunidades del Putumayo, los deslizadores están abandonados en un ambiente de la base naval.

“Enviaré un oficio a la jefa de la unidad territorial del programa “Pais” y también a la PCM y el ministerio correspondiente. Es imperdonable que en estos instantes cuando más se les necesita, esos deslizadores están inoperativos, pero quizá sí gasten su presupuesto como si estarían recorriendo la cuenca fronteriza.

Yo como sea voy a entrar a tomar fotos del abandono de los deslizadores y comunicar a las altas autoridades para que tomen acciones correctivas”, expresó desde esa cuenca el consejero.

Igual se mostró muy mortificado con EsSalud, por no implementar su centro y atender a sus asegurados como debe ser.

“Está bien que ha enviado a un poco de personal de salud, pero ese personal lo relevará en 10 días. Y acá no tienen oxígeno suficiente, el gerente tiene que pensar en sus asegurados, ni siquiera tiene habilitado sus ambientes para que ahí los hospitalicen. Nada.

Entonces qué pasa, que de haber más casos covid, ya que en el Putumayo hay 1,125 asegurados, de contraer el mal ¿quién los va atender? El centro de salud del Minsa y eso va a recargar a los médicos, enfermeras y técnicos, disminuirá medicina.

Si necesitan de oxígeno el centro de salud no tiene ni para el pueblo, porque Diresa no ha enviado, los que han llevado al alto y bajo Putumayo fueron enviados por la PCM.

El ministro de salud pidió al doctor Calampa, que envíe balones de oxígeno al Putumayo, como gobierno regional y hasta ahora no ha llegado, eso deben solucionar cuanto antes. El gerente de EsSalud debe hacer gestión y ya estar previniendo lo que puede pasar en el Putumayo donde ya se registran 100 casos covid. Que implemente su establecimiento con camas, porque el centro de salud del Minsa, cuenta con pocas.

Los casos acá están aumentando de manera progresiva y por grupos, entonces al Putumayo ya le está faltando su oxígeno, hacemos un llamado para que cubran esa falencia desde Iquitos”, habló Iracude.