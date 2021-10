Loreto fue de las primeras 3 regiones en aplicar refuerzo contra nuevo coronavirus.



Ayer a horas del mediodía, la Red Asistencial Loreto de EsSalud inició la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 a su personal de primera línea del Hospital III Iquitos del Seguro Social.

La primera en recibir el refuerzo fue la técnica en enfermería Edith Salas Ruiz, quien indicó que la aplicación de la tercera dosis contra la Covid-19 es muy importante, sobre todo para el personal que labora en el área de emergencias y atiende pacientes Covid con alta carga viral. Del mismo modo, exhortó a sus compañeros a no descuidar los protocolos de bioseguridad.

Por su parte, el gerente central de Operaciones del Seguro Social de Salud, Jorge Pérez Flores, apuntó: “La vacuna tiene dos componentes, la primera es que nuestro personal esté bien protegido y si volvieran a infectarse, no pierdan la vida. La segunda, que socialmente debemos lograr la inmunidad de rebaño. En Loreto y todo el país debemos llegar al 80% de cobertura de vacunación con ambas dosis”, declaró.

Asimismo, el gerente de la Red EsSalud Loreto, Percy Rojas Ferreyra, indicó que al cierre de la jornada de ayer, 36 profesionales ya cuentan con la dosis de refuerzo y que en el transcurso de los días se aumentará la cifra.

En ese sentido, explicó que la población debe tomar consciencia y cumplir con las medidas de bioseguridad para contrarrestar los efectos de la Covid-19. Además, instó a quienes aún no reciben su segunda dosis, a acudir a los puntos de vacunación para que adquieran un mayor grado de inmunidad contra el nuevo coronavirus.

Cabe resaltar, que la aplicación de la tercera dosis se llevó acabo tanto en el Hospital III Iquitos de EsSalud como en el Hospital Regional de Loreto. Asimismo, en ambos nosocomios se continuará con la vacunación el día de hoy. (A. Padilla)