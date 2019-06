“Esperen cambios inmediatos esta semana”

Expresó el actual director regional de salud, Dr. Percy Luis Minaya León.

Y ello es lo que está esperando la mayor parte de la población de Loreto y que esos cambios sean muy bien evaluados, bien analizados respecto a los profesionales que asumirán las diversas direcciones del sector. Profesionales como él mismo lo ha dicho, con el perfil correspondiente. Basta ya de tanta improvisación en el delicado, vulnerable y siempre retrasado sector salud.

El nuevo profesional fue presentado ayer en conferencia de prensa por el gobernador de Loreto Lic. Elisbán Ochoa, quien también se explayó en otros temas concernientes al desarrollo de la región, como la posibilidad de reimpulsar el proyecto energético Hidroeléctrica de Mazán, donde en anterior gestión regional de Vásquez Valera, se gastaron unos 50 millones de soles en estudios.

Luego de la presentación del profesional, el mismo director regional Percy Minaya, hizo un resumen de su trayectoria y los lugares en el extranjero donde había laborado. Agregando que su corazón estaba en Perú, por lo que siempre regresaba a trabajar a este país.

“He aceptado la convocatoria por los principios ideológicos con los que me rijo, una cosa importante para mí es servir al pueblo. Cuando he estado en el extranjero, he regresado casi siempre para abordar situaciones de crisis. Retorné para resolver el problema de Qaliwarma (hace años), ahora ya no existe y se mueven unos 70 millones al año para beneficio de alumnos.

Hoy es lo mismo, acá hay una situación “picante”. Sindicatos, cuerpos médicos, opinión pública, hay cuestionamiento en las autoridades que se pone. Igual hay cuestionamientos contra mí persona, sin que ni siquiera haya asumido el cargo, pero acá estoy por vocación de servicio público y compromiso”, respondió el nuevo director de salud ante las preguntas formuladas por los periodistas.

¿Habrá cambios en las direcciones de los hospitales?

-Sí,habrá. Vamos a evaluar cada una de las situaciones, ustedes como mejores conocedores del ambiente político regional, saben que hay confrontación y grupos de interés diversos. Hay peleas continuas.

Yo vengo con la voluntad de poder ordenar y evaluar. No voy a juzgar a cada cual que haya tenido alguna irresponsabilidad, si hay incompetencia por supuesto que serán invitados inmediatamente a salir y habrá cambios. Toda solución totalmente amistosa ya que en su momento dieron su tiempo y esfuerzo, si no lo pudieron hacer porque les faltó experiencia, es otro tema.

He pedido todos los documentos para la evaluación. Ya están citados todos los funcionarios de Diresa, así como los directores para que me den los informes de manera directa de la realidad. Se pedirán documentos administrativos, si se identifican actos deshonestos no solo serán cambiados sino también denunciados.

En el aspecto correspondiente a la renovación de cuadros, vamos a privilegiar fundamentalmente a las personas de la región. Apostamos por la formación de los nuevos gerentes. Si hay necesidad también se pueden traer personas profesionales de fuera.

Eso no es un tema que debe ser permanente, queremos apoyar la formación de recursos humanos aquí. Cambios los habrá. En términos referentes al hospital regional (ayer visitó ese nosocomio), después de la reunión que tenemos con los equipos de Diresa, iremos a visitarlo, ya hay una coordinación con el director Galo Gastelú, queremos escuchar la situación real directamente de él.

Para este miércoles (hoy) ya están citados todos los directores de los hospitales y redes a la dirección de salud. En esa reunión ellos deben rendir cuenta de lo que han ido avanzando. Esperen cambios esta semana.

¿Ha sido lamentable lo que ha ocurrido en el centro de Oncología, donde prácticamente la doctora Mercedes Egues ha renunciado?

-Realmente me gustaría pensar que la doctora oncóloga Mercedes… en su momento la ministra de salud Zulema Tomás, la invitó a quedarse, pero ella declinó. Pero no es la única persona oncóloga. Es muy apreciada, es de las persones que se comprometen y si ella quisiera continuar, bienvenida, va a tener todo el soporte para eso.

Pero las reglas claras, acá no es un feudo de nadie, cada cual debe aceptar que existen normas y que existen ciudadanos especializados. Es más, si queremos potenciar hay que invitar a otros profesionales que cumplan, que hagan las cosas, que vengan y que trabajen las horas completas y que se entreguen como ella lo ha sabido hacer. Que cumplan con el perfil de amor y atención que ella ha tenido para los pacientes.

¿Qué hará frente al hospital Santa Gema/Yurimaguas donde se han gastado millones de soles y no funciona, no se quisiera que eso pase con el hospital Iquitos?

-Hemos pedido la información pertinente, no puedo adelantar nada sobre eso. Hay que ver qué hacer con el hospital Santa Gema, no quisiera creer que se pueda replicar como otras infraestructuras de hospitales abandonados, deteriorados pese a estar terminados y con pérdida de equipamiento, etc. Hay que ver cuáles son los problemas para resolver, quizás trámites legales, se verá.

Respondió el nuevo director de salud. Respecto a ese mismo punto del hospital Santa Gema, también intervino el gobernador de Loreto.

“Hay problemas con ese hospital. Yo indiqué al gerente de infraestructura que ya no le podemos dar más plazos a la empresa. Se ha señalado que hasta fines de este mes, debe entregarse la infraestructura equipada, sino se debe aplicar las normas establecidas, la ley.

Esa obra fue entregada con una serie de problemas de carácter constructivo, ellos levantaron. Ahora el problema está en el equipamiento. Un problema generado en la región por el serio asunto de la falta de energía. Los colegios emblemáticos no tienen sub estación. Estamos tratando de darle una salida a ese problema”, expuso Ochoa.