“Esperamos que el director haga cambios inmediatos en el área administrativa y logística”

Expresó la secretaria del sindicato de trabajadores del hospital regional de Loreto.

Esto luego de conocerse el memorándum firmado por el gobernador de Loreto, designando al Dr. Harold Martín Cervantes Bastidas, como nuevo director del hospital regional, dejando el cargo el ginecólogo Galo Gastelú Arévalo.

“Todo cambio es positivo. No conocemos mucho al nuevo director, pero lo que se requiere acá es que entre con una nueva misión, que tenga decisión para erradicar a la corrupción existente.

Que entre a hacer cambios de funcionarios en logística, en la parte administrativa, en mantenimiento. Tendremos una reunión con él. Qué no venga hacer gastos de manera frívola, cuando urgen tantas cosas para mejorar la salud de las personas que vienen acá.

Tiene que haber un cambio en servicios generales, ayer un programa sacó un reporte donde se ve a Katy Vargas, la jefa con su grupo de trabajadores, sentados como si estarían en una parrillada, con su celular, en plena hora de trabajo. Esas cosas tienen que cambiar”, opinó Rodríguez Soplín.

De otro lado, ¿es verdad que han tocado los recursos directamente recaudados para pagar deuda de trabajadores?

-Se ha tocado 162 mil soles para pagar a locadores y asistenciales. Como quien dice “nos han frito con nuestra misma manteca”. No es como dijeron que estaban haciendo gestiones para conseguir presupuesto y pagarles. Eso nunca se ha hecho en este hospital, el nuevo director tiene que hacer el informe para que se sancione a las personas que ejecutaron ello.