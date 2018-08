Era una economía sostenida en un solo pilar. Le sorprende la caída del petróleo y quedó sin tener en qué agarrarse. Era un sistema de éxito económico por las ganancias petroleras que se confió en importar productos básicos alimenticios como leche, harina, huevos y algunas medicinas, para atender a su pueblo, que evidentemente ya no producía para autoabastecerse, quizás pensando que el petróleo es eterno y sus altos precios también.

Nosotros afrontamos la misma crisis de la caída de los precios del petróleo, que empezó en el 2014, es por eso que el 2015 las actuales gestiones del Gorel, municipios provinciales y distritales sintieron la caída estrepitosa de los ingresos del canon petrolero, que el gobierno regional anterior de Iván Vásquez recibía alrededor de 19 millones de soles mensuales, bajó hasta la suma más escalofriante de un aproximado de 150 mil soles mensuales. Si no fuera que los sueldos de los trabajadores públicos se financian con la caja fiscal nacional, el impacto hubiera sido muchísimo mayor, y el dolor de cabeza para el gobierno central también.

Eso que nosotros vivimos en pequeño, es lo que en muy grande afectó a todo un país que es Venezuela, que vivía por su petróleo y para su petróleo, basaba su economía en ello. Qué equivocación. Cuando se sabe que las economías no se pueden sostener en un solo pilar. Pero eso nos pasó también a nosotros, pero en una versión mucho menos dramática porque el país se sostiene con otros rubros.

Qué hubiera sido de nosotros los loretanos sin canon petrolero y sin la inyección económica desde el gobierno central. Para empezar no habrían las obras emblemáticas que estamos viendo en colegios, hospitales, puentes, carreteras y otros. Todo ese presupuesto para infraestructura viene de los fondos de la caja central del país. Antes como teníamos canon petrolero la inversión de Estado en ese tipo de obras era mínima, casi nada. Es más, cuando las autoridades presentaban proyectos les respondían, pero si ustedes tienen canon. Aunque a otras regiones aun teniendo canon minero y gasífero, igual les atendían, pero bueno eso es otro tema.

Es por eso que entendemos que las economías de los países no se pueden ni deben sostener solo con un producto bandera desarrollado, sino tener dos, tres o más. Acá regionalmente hablamos del turismo en sus diversas formas, los negocios ambientales, es decir la famosa economía verde, promesa de la gestión regional que se está despidiendo, y no se ve resultados, y otros.

Así, por la caída del precio del petróleo y el no tener un plan B o C para el soporte de su economía, es que Venezuela se vino al piso y va para el subsuelo porque el precio del petróleo se estima no subirá o recuperará los precios altos de antes de 2014. Es más, la tendencia en el mundo es usar menos este hidrocarburo y se busca alternativas de uso, para disminuir la contaminación ambiental que amenaza a todas las poblaciones del globo terráqueo.

Además, el petróleo no es eterno. Está más que claro. No hubo estallido de crisis porque el impacto solo fue en la región y el Estado nos provee, pero sigue siendo delicado porque estaríamos viviendo una economía ficticia aparentemente por la contribución en lavado de activos y el narcotráfico. No vaya a ser que nuestro próximo espejo sea México y sus carteles. Estamos a tiempo de planificar.